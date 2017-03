Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Kouvottaret kovaa kyytiä kakkosdivarista Korisliigan kärkikuusikkoon Kouvottaret on kirjoituttanut sellaisen kauniin tarinan, jota kouvolalainen naisurheilu on tarvinnut. Vielä toissa kaudella Kouvolassa koripalloiltiin naisten 2. divisioonassa, mutta nyt kaupungissa saadaan nauttia siitä, että oma joukkue on lunastanut paikkansa maan kärkikuusikossa. Pudotuspelipaikka varmistui hermoja raastavasti lauantaina Vimpelissä. Kouvottaret näytti kovuutta kovassa paikassa ja otti playoff-paikkaan vaaditun pakkovoiton. Kaksi peräkkäistä voittoa antaa joukkueelle siivet puolivälieriin, joihin taas Espoo United siirtyy kaksi kitkerää tappiota niskassaan. Kymmenen ottelun kuntopuntarissa Kouvottaret ja United ovat tasavahvoja saldolla 5—5. Kouvottaret voi tankata vielä lisää polttoainetta tilastoista tiukkojen otteluiden sarakkeesta, joka kertoo Unitedin hävinneen ne kaikki viisi. Naisten Korisliigan kauden neljän eniten yleisöä keränneen ottelun listassa on kaksi Kouvottarien kotimatsia. Kouvolan yleisöennätys 537 tehtiin lokakuussa paikalliskamppailussa PeKaa vastaan. Yhteensä Kouvottaret veti 13 kotipeliinsä 4299 katsojaa, eli keskiarvoksi muodostui 331. Tämä lukema on liigan toiseksi paras, ja sillä pääsee ilahduttavan lähelle tilastoykköstä, viime kauden hopeamitalistia Hyvinkään Pontevaa (382). Tapio Ahlroth Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/Kommentti%3A%20Kouvottaret%20kovaa%20kyyti%C3%A4%20kakkosdivarista%20Korisliigan%20k%C3%A4rkikuusikkoon/2017222039629/4