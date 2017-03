Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola sulkee kesäksi kaupungin liikuntapaikkoja — uimahalleista vain Urheilupuisto auki kesä- ja heinäkuun Huollot, korjaukset ja henkilökunnan lomat muuttavat Kouvolan kaupungin liikuntapaikkojen ja -tilojen aukioloaikoja keväällä, kesällä ja alkusyksystä. Aikuisväestön lautakunta päättää keskiviikkona liikuntatilojen aukiolosta ja sulusta. Kaupungin uimahalleista on ehdotuksen mukaan keskikesällä auki ainoastaan Urheilupuisto. Sen lisäksi Elimäen Puustellin ylläpitämä Korian uimahalli on auki 23. heinäkuuta saakka. Urheilupuiston uimahalli on kesäkuun alusta heinäkuun loppuun avoinna yhdessä vuorossa: keskiviikkoisin kello 12—20 ja muina päivinä kello 11—18. Urheilupuiston ulkoallas avataan koulujen päättymisen jälkeen maanantaina 5. kesäkuuta. Ulkoallas on avoinna heinäkuun loppuun asti samoina aikoina kuin uimahalli. Kaupunki tekee heinäkuussa pariksi viikoksi kesäjään Kuusankosken jäähalliin. Ehdotuksen mukaan viikolla 29 eli 17.—21. heinäkuuta jäälle pääsee maanantaista perjantaihin kahdessa vuorossa. Viikolla 30 eli 24.—28. heinäkuuta jäävuoroja on yksi. Aikataulu on suunniteltu niin, että Kuusankosken jäähallin korjaukset ja huollot on saatu ajoissa valmiiksi. Halli on jälleen normaalisti auki maanantaista 31. heinäkuuta alkaen. Lue koko uutinen:

