Kouvolan Sanomat: Kouvolan lastensuojelun työntekijät muuttavat hovioikeustaloon, huono sisäilma vaihtuu parempaan Muuttolaatikot valloittivat maanantain aamupäivällä entisen hovioikeudentalon aulan. Vastaisuudessa talossa tuotetaan hyvinvointipalveluja, kuten sosiaalipalveluja lapsiperheille ja ikäihmisille sekä terveyden edistämistä. Yhteensä taloon tulee yli sata kaupungin työntekijää eli kaikki tilat tulevat tehokkaaseen käyttöön. Ensimmäisinä taloon astuivat lapsiperheiden sosiaalipalvelujen esimiehet. Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on innoissaan uusista tiloista, jotka ovat varat ja valoisat. Talossa on jonkin verran kalusteita ennestään, mutta osa tuodaan entisistä tiloista. uurin muuttava ryhmä on lapsiperheiden sosiaalipalvelut, joita Hovioikeudenkadulle tulee kaikkiaan 51 henkilöä. He pääsevät pois Hallituskadun vanhasta virastotalossa, jossa on jonkin verran kärsitty sisäilmaongelmista. Osa työntekijöistä on viime ajat työskennellyt väistötiloissa. Muutenkin yksikön työtiloja on ollut kolmessa eri kerroksessa, joten pääseminen samaan kerrokseen on parannus entiseen. Hallituskadulta tuotavat huonekalut pitää pestä ja käsitellä viruksia ja mahdollisia homeitiöitä tuhoavalla aineella. Mapit, kansiot ja paperit keskitetään yhteen huoneeseen, jotta jatkossa arkistopöly ei leviä kaikkiin huoneisiin. Hovioikeustalossa lastensuojelun työhuoneet ovat toisessa kerroksessa, mutta ensimmäisessä kerroksessa on kolme huonetta asiakastapaamisiin. Talon aulassa on viihtyisät odotustilat ja uutena työntekijänä asiakasneuvoja. Hallituskadun virastotaloon jää edelleen joitakin kaupungin toimistoja ja muun muassa neuvola. Toisen kerroksen upein huone puulattioineen on entinen hovioikeuden presidentin tilava kulmahuone. Sinne sijoittuvat lastensuojelun kolme toimistosihteeriä. Hovioikeuden istuntosaleista isompi jää kokoustilaksi, mutta pienempi jaetaan sermeillä neljäksi työtilaksi. Ikäihmisten palveluiden Tapiola-talossa toimivat työntekijät, 23 henkilöä, muuttavat Hovioikeudenkadulle ensi maanantaista alkaen. Tapiola-taloon Manskin varrelle ei jää kaupungin vuokratiloja lainkaan. Maaliskuun lopussa muuttaa kaupungintalolta 13 hyvinvointipalvelujen hallinnossa työskentelevää toimihenkilöä hovioikeustaloon. Kaupungintaloon jäävät ne toimihenkilöt, joiden tehtäväkuvaan kuuluu muutakin kuin sote-asioita. Kaupungintalossa vapautuviin tiloihin muuttaa lasten päivähoidon hallinto Valkealan entisestä kunnanvirastosta, jossa on myös ollut sisäilmaongelmia. Hovioikeustalo siirtyi kaupungin omistukseen viime vuonna Senaatti-kiinteistöiltä. Kaupassa kaupunki luopui Valimontie 5:n kiinteistöstä, joka on sunnilleen saman suuruinen. Kaupungin tavoitteena on keskittää toiminnot omiin tiloihin, jolloin vältytään maksamasta vuokria ulkopuolisille. Hovioikeustalo on valmistunut 1996 ja se tyhjeni keväällä 2014, kun Kouvolan hovioikeus ja Itä-Suomen hovioikeus yhdistyivät ja sijaintipaikaksi määrättiin Kuopio. Lue koko uutinen:

