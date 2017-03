Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaon Duunipaja saattaa pelastaa opintojen lopettamiselta ja auttaa eteenpäin Vuoden 2016 alussa Kouvolan seudun ammattiopisto Ksaossa ovensa avanneessa Duunipajassa on käynyt hakemassa apua opintoihinsa noin 170 opiskelijaa. — Pajan ovet ovat auki joka päivä, ja täällä on tasaisesti aina kuudesta kymmeneen oppilasta, Duuniohjaaja Milla Seppälä kertoo. Monet tulevat pajalle tekemään läksyjä tai yhteisiä kouluprojekteja. Duunipaja auttaa opiskelijoita useimmiten opintojen solmukohdissa. Joskus opintoihin tulee Seppälän mukaan ongelmia pienistäkin asioista. — Nuori saattaa esimerkiksi olla liian arka kysymään asioita ryhmässä, jolloin hän putoaa oppiaineen kelkasta ja saa hylätyn arvosanan. Duunipajassa käymme ajan kanssa läpi vaikeita oppiaineita. Nuoret tarvitsevat usein apua teoria-aineiden, kuten matematiikan ja vieraiden kielien kanssa. Erityisopettajaksi kouluttautunut Seppälä antaa opetusta jokaiselle oppilaalle oman tarpeen mukaan. Nuoret tarvitsevat välillä myös neuvoja elämän hallintaan liittyvissä perusasioissa. Tyypillisintä Duunipajan asiakasta on Seppälän mukaan hankalaa määritellä. — Meillä käy nuoria aivan kaikilta Ksaon koulutuslinjoilta. Sukupuolijakaumakin on tasan puolet ja puolet. Opiskelijat voivat hakea apua Duunipajalta useasti opintojensa aikana. Lisäksi paja auttaa opiskelijoita, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä kokonaan. Keskeytymisvaarassa olevilla oppilailla on paljon poissaoloja ja vähän opintosuorituksia. Näiden oppilaiden kanssa Seppälä luo oman opintopolun. — Käymme läpi vaihtoehtoja, joilla opiskelija saadaan takaisin kiinni kouluun. Yksi vaihtoehto on kevennetty työviikko, jolloin koulussa ei olla joka päivä. Lisäksi voimme keskittyä vaikka vain muutamaan aineeseen kerrallaan. Tässä vaiheessa Duunipaja on auttanut yhdeksää keskeyttämisvaarassa ollutta oppilasta viemään opintonsa päätökseen. Lisäksi paja voi auttaa opintojen nivelkohdassa. — Jos ensimmäisen vuoden aikana tulee tunne, että haluaakin vaihtaa opintolinjaa, Duunipajassa voi tehdä yhteisiä aineita kevään ajan. Silloin ei jää toimettomaksi ennen uusien opintojen alkua syksyllä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/Ksaon%20Duunipaja%20saattaa%20pelastaa%20opintojen%20lopettamiselta%20ja%20auttaa%20eteenp%C3%A4in/2017222041281/4