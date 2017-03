Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaossa opinnot keskeytyvät yhtä usein kuin koko maassa Kouvolan seudun ammattiopiston koulutuspäällikön Tapani Rannan mukaan Ksaon keskeyttäneiden oppilaiden lukumäärä on pysynyt valtakunnan keskiarvon nurkalla vuosien ajan. — Vuosittain opinnot keskeyttää vajaat kymmenkunta prosenttia opiskelijoista. Nuorten ongelmat ovat samanlaisia eri puolella Suomea. Monet valmistuvat peruskoulusta vajavaisin taidoin, ja he tulevat useimmiten ammatilliseen koulutukseen. Joten meillä riittää jumpattavaa, Ranta kertoo. Kehittämispäällikkö Asko Jaakkolan mukaan vuoden 2016 alusta alkanut nuoria opinnoissaan auttava Duunipaja on Ksaolle kannattava hanke, joka aiotaan säilyttää Ksaossa myös tulevina vuosina. Nyt paja pyörii Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. — Kun nuori saa koulutuksen, menee myös elämässä todennäköisesti paremmin. En uskalla arvioida paljonko pajatoiminnalla saadaan keskeyttäneiden määrää tippumaan, mutta jo puolenkymmentä pelastettua nuorta saa toiminnan kannattavaksi Ksaon kannalta, Jaakkola toteaa. Parhaillaan Duunipaja kustantaa Jaakkolan mukaan vajaat 50 000 euroa. — Tarkoitus on, että otamme pajan Ksaon omaksi toiminnaksi vuoden 2018 alussa. Lue koko uutinen:

