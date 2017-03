Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi pääsi Kouvolan jättimäisen huumelastin jäljille, koska pääepäilty teki matkan Hollantiin — lastin arvo katukaupassa noin 1,5 miljoonaa euroa Kouvolassa 19. lokakuuta 2016 tehty suuri huumeratsia onnistui poliisin puhelinseurannan ansiosta. Poliisi löysi Hollannista Suomeen tulleesta, Kroatiaan rekisteröidystä rekasta 27 kiloa vahvaa amfetamiinia sekä 35 kiloa marihuanaa. Rikoksista epäillään kuutta kouvolalaista, kahta kroatialaista ja yhtä hollantilaista. Poliisin mukaan päätekijä on 34-vuotias kouvolalainen mies, jolla on mittava rikostausta ja kytköksiä United Brotherhood -jengiin. — Tutkinta lähti käyntiin siitä, kun hän ja toiseksi keskeiseksi tekijäksi epäilty kouvolalainen mies lähtivät syyskuussa Hollantiin. Reissu herätti meidän mielenkiintomme. Sitten lokakuussa miehet tapasivat Helsingissä kroatialaisen miehen, jota epäillään salakuljetuksen järjestäjäksi, sanoo rikoskomisario Hannu Jämsä keskusrikospoliisista. Poliisi aloitti puheluiden seurannan Hollannissa, ja sai sieltä tiedon rekasta. Kuljetusta seurattiin sen päätepisteeseen Kouvolaan. — Noin viikon kuluttua rekan saapumisesta otimme kiinni kouvolalaiset epäillyt. Loput kiinniotot tehtiin 11. tammikuuta. Epäillyistä seitsemän on parhaillaan vangittuna. Jämsän mukaan takavarikoitujen aineiden katukauppa-arvo on vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Määrät ovat merkittäviä. Poliisi ja Tulli takavarikoivat vuosina 2011—2015 koko maassa keskimäärin 185 kiloa amfetamiinia vuodessa. Marihuanaa ja hasista takavarikoitiin keskimäärin 415 kiloa. — Ihan ainutkertaisesta takavarikosta ei puhuta, mutta harvoin tällaisia eriä tulee vastaan ainakaan Kouvolassa. Keskusrikospoliisi kiittää kansainvälistä yhteistyötä rikosten selvittämisessä. Yhteistyötä tehtiin Suomen, Belgian, Hollannin ja Kroatian viranomaisten kesken. — Hollannin viranomaisille Suomesta löytynyt 27 kilon amfetamiinierä ei ole varmastikaan yhtä iso juttu kuin meille, mutta onneksi sieltä löytyi innokkuutta asian tutkimiseen. Seuraavaksi juttu siirtyy syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon. Juttu käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa todennäköisesti lähikuukausina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/Poliisi%20p%C3%A4%C3%A4si%20Kouvolan%20j%C3%A4ttim%C3%A4isen%20huumelastin%20j%C3%A4ljille%2C%20koska%20p%C3%A4%C3%A4ep%C3%A4ilty%20teki%20matkan%20Hollantiin%20%E2%80%94%20lastin%20arvo%20katukaupassa%20noin%201%2C5%20miljoonaa%20euroa/2017222041462/4