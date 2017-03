Uutinen

Kouvolan Sanomat: Siitepölykausi on käynnistynyt Kaakossakin, ilmassa on lepän ja pähkinän siitepölyä Siitepölykausi on pyörähtänyt käyntiin myös Kaakkois-Suomessa. Tänne on kaukokulkeutunut eteläisestä Suomesta lepän ja pähkinän siitepölyä, tiedottaa Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti. Siitepölyä on ilmassa toistaiseksi vähän. Lepän paikallinen kukinta ei ole vielä alkanut. Eteläisestä Suomesta saattaa sateiden välillä kulkeutua vähäisiä tai kohtalaisia määriä lepän ja pähkinän siitepölyä. Lue koko uutinen:

