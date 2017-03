Uutinen

Kouvolan Sanomat: Startup-yritys avaa Kouvolaan toimiston ja etsii työntekijöitä: ”Asenne on tärkeämpää kuin kokemus” Valkealaan kotiutunut ranskalainen startup-yrittäjä Damien De Maya, 33, etsii Kymenlaaksosta taitavia ohjelmoijia. Hänen yrityksensä Ficonic Solutionsin kotipaikka on Jyväskylä, mutta yhtiö aikoo avata toimiston Kouvolaan heinäkuuhun mennessä. — Meillä työskentelee nyt 11 henkilöä, mutta haluamme nostaa henkilöstömäärän lähitulevaisuudessa 20:een. Yritys pyrkii palkkaamaan ohjelmistosuunnittelijoita, joilla on hyvät perustaidot ja oikea asenne. De Mayan mukaan sopivia työntekijöitä on ollut erittäin vaikea löytää. — Oppimishalu on tärkeämpää kuin kokemus. Palkkasimme vähän aikaa sitten kaksi opiskelijaa, yhden Oulusta ja toisen Jyväskylästä. Olemme olleet heihin erittäin tyytyväisiä. Kouvolan seudulla Ficonic Solutions tekee yhteistyötä paikallisen ict-yrityksen Propentuksen kanssa. Yhtiöillä on meneillään Propentuksen tuotteeseen liittyvä kehityshanke. De Maya toivoo myös Iitin Tillolaan suunnitellun Kymi Ringin toteutumista. Hän arvioi, että ajoneuvojen testausalueen ict-järjestelmissä voitaisiin tarvita Ficonicin osaamista. — Kymi Ring avaisi meille paljon mahdollisuuksia. Yhteistyökumppaneita olisi aika helppo houkutella paikan päälle testaamaan tuotteita, kun naapurissa olisi kilparata. Yhtiön päätuote on kuitenkin viime marraskuussa julkaistu Carrio-sovellus. Sen tavoitteena on tehdä älylaitteiden käytöstä turvallista liikenteessä. Liikenneturvan mukaan Suomessa 80 prosenttia autoilijoista käyttää kännykkää ajon aikana ilman handsfreetä. Puhelimen takia vaaratilanteisiin joutuu 40 prosenttia kuljettajista. — Kännykkä on niin kiinnostava, että kiellot eivät tunnu millään toimivan, sanoo yhtiön toimitusjohtaja ja yksi pääomistaja Timo Salminen. Carriolla voi muun muassa kuunnella viestejä saneltuina, soittaa puheluita, hakea reittiohjeita ja kuunnella musiikkia. De Mayan mukaan turvallisuutta on kehitetty Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa, jossa arvioidaan laitteiden käytön vaikutusta ajosuoritukseen ja havainnointikykyyn. Carrioa on ladattu Google Play -sovelluskaupassa tähän mennessä noin 2 000 kertaa. De Mayan mukaan ensimmäisen vuoden aikana minimitavoite on 5 000 latausta Suomessa. Muutaman vuoden säteellä latausmäärä aiotaan nostaa miljooniin. — Markkinointi on ollut vielä pientä. Käyttäjämäärä voi kasvaa nopeasti yritysyhteistyön avulla. Neuvottelemme parhaillaan esimerkiksi vakuutusyhtiöiden kanssa. Ideana on, että vakuutuksen ostaja saisi samalla meidän sovelluksemme, Salminen sanoo. Kaksi viikkoa sitten Carrioa esiteltiin Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa. Järjestelmä oli kytketty Lontoon Metrocab-takseihin. Salmisen mukaan yhteistyö taksialan yrityksen kanssa nostaisi Carrion näkyvyyttä. Neuvottelut ovat kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/Startup-yritys%20avaa%20Kouvolaan%20toimiston%20ja%20etsii%20ty%C3%B6ntekij%C3%B6it%C3%A4%3A%20%E2%80%9DAsenne%20on%20t%C3%A4rke%C3%A4mp%C3%A4%C3%A4%20kuin%20kokemus%E2%80%9D/2017222000436/4