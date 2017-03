Uutinen

Kouvolan Sanomat: Terveyden edistäminen jää sote-uudistuksessa kunnille — osa siirtyy silti maakunnan vastuulle Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista. Sen sijaan kunnille jää jatkossakin vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Kirsi-Marja Karjalainen muistuttaa, että asia ei ole näin mustavalkoinen. — Vaikka sanotaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen jäävän kuntaan, tulee se edelleen olemaan koko maakunnan ja soten tehtävä. Meillä on kunnissa hirveän paljon jo nyt hyvin toimivia malleja, joita haluaisimme säilyttää soten yhteydessä. Karjalainen siis toivoo, että hyvät yhteistyölinkit eivät katkeaisi Kouvolassa, vaikka osa ihmisistä voi siirtyä maakuntaan ja osa jää kuntiin. — Kymenlaakson soten alla on perustettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Tarkoitus on hyvässä yhteistyössä miettiä tehtäviä, että miten ne sijoittuvat uuteen maailmaan. Terveyden edistämisen palveluihin kuuluu tällä hetkellä Kouvolassa liikunnan puolelta ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta sekä terveyden edistämisen puolelta esimerkiksi terveystarkastusasiat, ravitsemusterapia ja hyvinvointipiste. — En vielä tiedä, hajoavatko palvelumme kahtia, eli liikunta jäisi kuntaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöt menisivät soteen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/21/Terveyden%20edist%C3%A4minen%20j%C3%A4%C3%A4%20sote-uudistuksessa%20kunnille%20%E2%80%94%20osa%20siirtyy%20silti%20maakunnan%20vastuulle/2017222045327/4