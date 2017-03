Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vegaanihaasteesta kertovan elokuvan esitykseen on vapaa pääsy — Kouvolan pääkirjastossa on tarjolla myös vegaanista naposteltavaa Kouvolan pääkirjastossa voi nähdä keskiviikkona ilmaiseksi dokumenttielokuvan Vegucated (2011). Elokuvassa kolme tavallista newyorkilaista kokeilee vegaanielämää kuusi viikkoa. He ovat lihaa ja juustoa rakastavia ihmisiä, jotka ryhtyvät vegaaneiksi kylmiltään. Vegaani ei käytä mitään eläinkunnan tuotteita. Elokuvaesitys on Kouvolan pääkirjaston auditoriossa 22. maaliskuuta kello 17.30. Elokuva on englanninkielinen eikä siinä ole suomenkielistä tekstitystä. Elokuvan ohella tarjolla on vegaanista pikkupurtavaa, kuten keksejä, karkkeja ja pikkusuolaista. Esitys liittyy Kouvolan Animalian Leffakevät-tapahtumaryppääseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

