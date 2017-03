Uutinen

Kouvolan Sanomat: HS: Markku Pakkanen oli joutua erotetuksi liikennevaliokunnasta — erimielisyyttä ammattikuljettajan määritelmästä Kouvolalainen keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen oli vähällä joutua erotetuksi liikennevaliokunnasta taksinkuljettajien asemaan liittyvien näkemystensä vuoksi. Pakkanen kertoo Helsingin Sanomissa olleensa useita kertoja keskustan puoluejohdon puhuttelussa. Häntä on myös syytetty hallitusyhteistyön horjuttamisesta. Puoluejohdon uhkaus valiokunnasta erottamisesta jäi toteuttamatta, koska se olisi vaatinut eduskunnan päätöksen. Syynä kahnaukseen on liikennepalvelulain valmistelu ja siihen kuuluva ammatillisen kuljettajan määritelmä. Hallituksen esityksessä määriteltiin ammattimaiseksi kuljettajaksi sellainen, jolla on ”tulonhankkimistarkoitus korvausta vastaan”. Pakkanen vaati määritelmäksi, että kuljettaja tekee työtä ”korvausta vastaan”. — Sillä pystytään estämään harmaan talouden liikennettä. Aina kun otetaan korvaus, maksetaan verot ja kulut, Pakkanen perustelee. Pakkanen on siviiliammatiltaan taksiyrittäjä. Lue koko uutinen:

