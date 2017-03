Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomen poliisi: Älä tue hämärää rahankeräystoimintaa Aggressiivinen kerjääminen, rahan kerääminen ja kaikenlainen kaupustelu lisääntyvät kesää kohti mentäessä. Kouvolan Sanomien tietoon tulleen viestin mukaan Kotkassa ja Haminassa on nähty epäilyttäviä rahankerääjiä. — Kaakkois-Suomen alueella on ollut muutamia tapauksia. Ilmiö on jokavuotinen ja liittyy muuhun kerjäämiseen joka lisääntyy kesää kohti mentäessä, toteaa komisario Ilari van der Steen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Van der Steen toteaa, että tavallisen ihmisen kannattaa käyttää maalaisjärkeä näissä asioissa. — Jos joku asia tuntuu liian hyvältä ollakseen totta niin se todennäköisesti on. Poliisin ohjeena on, ettei hämärää rahankeräystoimintaa tuettaisi. — Kannattaa muistaa, että kerjäläisten, rahankerääjien ja kaupustelijoiden tukeminen lisää tällaista toimintaa. Näihin tapauksiin liittyy pääsääntöisesti jonkinasteinen rikos tai rikkomus. Jos haluaa auttaa, siihen löytyy helposti erilaisia kohteita ja virallisia järjestöjä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/22/Kaakkois-Suomen%20poliisi%3A%20%C3%84l%C3%A4%20tue%20h%C3%A4m%C3%A4r%C3%A4%C3%A4%20rahanker%C3%A4ystoimintaa/2017522046997/4