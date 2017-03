Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Jukka Behm voitti Tuhat ja yksi tarinaa nuoruudesta -kirjoituskilpailun Tuhat ja yksi tarinaa nuoruudesta -kirjoituskilpailun voittaja on kouvolalainen kirjailija Jukka Behm. Voittoisan teoksen nimi on Pehmolelutyttö ja se kertoo teinitytön seksuaalisuuden ja minäkuvan vääristymisestä nettimaailmassa. Werner Söderström Osakeyhtiön ja WSOY:n kirjallisuussäätiön Tuhat ja yksi tarinaa nuoruudesta -kirjoituskilpailussa etsittiin uusia kaunokirjallisia tekstejä, jotka kertovat nuorten elämästä tämän päivän muuttuvassa suomalaisessa todellisuudessa. Kilpailuun osallistui 116 käsikirjoitusta nimimerkein varustettuna. Raadin mukaan Behmin teos erottui joukosta vahvalla kaunokirjallisella äänellä sekä voimakkaita tunteita ja ajatuksia herättävällä aiheella, jota nuortenkirjallisuudessa ei ole paljon käsitelty. Kilpailun toiselle sijalle tuli Riina Mattilan Järistyksiä ja kolmanneksi Sanna Heinosen Noland. WSOY julkaisee kilpailun kolme parasta käsikirjoitusta sähkökirjana. Voittajakirja julkaistaan myös painettuna syyskuussa 2017. Lisäksi voittaja saa 5 000 euron rahapalkinnon ja kaksi seuraavaksi tullutta kumpikin 1 000 euroa. Jukka Behmin esikoisromaani Dr. Mumbai voitti Bonnierin pohjoismaisen romaanikilpailun vuonna 2007. Kirja on käännetty ruotsiksi ja norjaksi. Tammi on julkaissut myös Behmin teokset Matkoilla (2009) ja Lahjoja Norsujumalalle (2013). Viimeisin romaani Viallinen valkaisuvoide (2016) on Reuna-kustantamon kustantama. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/22/Kouvolalainen%20Jukka%20Behm%20voitti%20Tuhat%20ja%20yksi%20tarinaa%20nuoruudesta%20-kirjoituskilpailun%20%20/2017222049248/4