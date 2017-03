Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunki voi lainata rahaa vähävaraisille — sosiaalista luottoa lyhentää nyt kymmenkunta kouvolalaista Rahavaikeuksissa olevat kouvolalaiset voivat lainata rahaa Kouvolan kaupungin ja Kouvolan seurakunnan yhteisestä rahastosta. Tällä hetkellä kymmenkunta kouvolalaista maksaa saamaansa lainaa takaisin. Kaupungin aikuissosiaalityön palveluista vastaava Hanna Tarkiainen kertoo, että sosiaalisen luototuksen rahaston pääoma on 100 000 euroa. — Enimmillään rahoista on ollut puolet liikkeellä. Nyt noin 25 000 euroa on käytössä. Kaupungin johtava sosiaalityöntekijä teki viime vuonna kolme luottopäätöstä: kaksi myönteistä ja yhden kielteisen. Tarkiaisen mukaan luoton saaneet ovat maksaneet lainaansa tunnollisesti takaisin. — Luottotappiota tuli viime vuonna noin 2 500 euroa. Rahat ovat nyt perinnässä. Kaupunki ja seurakunta perustivat sosiaalisen luototuksen rahaston vuonna 2012. Sosiaalisen luoton on tarkoitus ehkäistä kouvolalaisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luottoa ei kuitenkaan myönnetä säännöllisesti toimeentulotukea saaville tai heille, joilla on helposti realisoitavaa omaisuutta. Jos hakija voi käyttää omaisuuttaan normaalin pankkilainan vakuutena, laina evätään. — Luotto voidaan myöntää, jos ihmisellä on vähäisilläkin tuloilla säännölliset elämäntavat, Tarkiainen sanoo. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu esimerkiksi talouden hallintaan saamiseen, velkakierteen katkaisuun, kodin hankintoihin, kuntoutumisen tai työllistymisen edistämiseen tai asumisen turvaamiseen. Yleisimmin laina käytetään useiden pienten vippien yhdistämiseen ja poismaksuun. Silloin asiakkaalle jää enää yksi velkoja ja aiempaa pienemmät lainakorot, kertoo kaupungin aikuissosiaalipalveluista vastaava palvelupäällikkö Minna Laakso. Lue koko uutinen:

