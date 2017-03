Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuulas-festivaali juhlii 30-vuotissynttäreitä — luvassa katuteatteria, kiertue-esityksiä ja klassikoita Lasten teatteritapahtuma Kuulaksen teemana ovat tänä vuonna klassikot. Kuusankoskitalossa, Kouvolan teatterissa ja osassa alueen kouluja ja päiväkoteja näkyvä festivaali tarjoaa maksullisia ja maksuttomia teatterielämyksiä koko perheelle. Tapahtuma järjestetään 17.—20. toukokuuta. Uutta on se, että tänä vuonna Kuulaksessa esiintyvät ryhmät ovat saaneet festivaaleille kutsun. Yleensä valinnat on tehty pelkästään festivaaleille hakeneiden kesken. — Näin olemme saaneet tänne juhlavuoden kunniaksi parhaat mahdolliset esitykset, sanoo Annukka Ruuskanen Työväen näyttämöiden liitosta. Osa esityksistä on kiertäviä. Esimerkiksi Tuija Rantalaisen ja Veini Nupposen Vahtikoiran vieraanvara -esitys vierailee ainakin Iitin ja Kaipiaisten päiväkodeissa, mutta se nähdään myös Kuusankoskitalossa. Helsingin kaupunginteatterin kiertue-esitys Jänis ja Vanki koulunpenkillä puolestaan nähdään Korian Napan koululla ja Kymenlaakson steinerkoululla jo festivaalia edeltävänä maanantaina. Kaikille avoin ja maksuton tapahtuma on festivaaliperjantaina Kuusankosken ulkoilmanäyttämöllä pidettävä koko perheen karnevaali. Katuteatterin taitajat eli Gorillapoliisit esiintyvät ja lupaavat valvoa yleistä järjestystä. Ainoana täysin ulkomaisena esityksenä nähdään espanjalaisen Markeliñe-ryhmän esitys Maailman ympäri 80 laatikossa. Toinen, osittain ulkomainen ryhmä festivaaleilla on vauva- ja taaperoteatteri AEIOU, joka on suomalaisten ja slovenialaisten naisten perustama. Kotimaisia ammattiteatteriesityksiä on mukana 11. Lisäksi festivaaleilla esittäytyy yksi harrastajateatteri eli Akaan nuortenteatteri Näyttis Hölmöläiset -esityksellään. Kuulas-festivaalin ohjelmiston osana ovat myös muun muassa Kouvolan teatterin kevään lastennäytelmä Peppi Pitkätossu, Linnateatterin Herra Hakkarainen harrastaa, Kajaanin kaupunginteatterin Max ja Moritz ja Nukketeatteri Sytkyt esityksellä Muumilaakson talvi. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

