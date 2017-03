Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Sinfonietta vie elävää musiikkia vanhainkoteihin ja palvelukeskuksiin Kymi Sinfoniettan pienryhmät ovat jälleen lähteneet liikkeelle ympäri Kymenlaaksoa. Yhteensä yhdeksän pienyhtyettä vie tällä viikolla elävää musiikkia alueen vanhainkoteihin ja palvelukeskuksiin tavoittaen viikon aikana satoja vanhuksia. Orkesterin muusikot ovat itse suunnitelleet ja sovittaneet ohjelmistokokonaisuudet, osa kuulijoista on esittänyt myös omia musiikkitoiveitaan ennakkoon Ryhmät esiintyvät noin 55 eri vanhainkodissa ja palvelukeskuksessa ja kiertue kattaa miltei kaikki Kotkan ja Kouvolan alueen vanhainkodit. Viemisinään esiintyjillä on ohjelmisto, joka on räätälöity vanhusten musiikkimakuun sopivaksi. Tämän viikon jalkautumisiin linkittyy lisäksi aivan uutena asiana Kymi Sinfoniettan jousikvintetin kirjastokonsertit, joissa eilen tiistaina kuultiin alttoviulisti Eero Kestin sovittamaa peli- ja elokuvamusiikkia muun muassa Harry Potter ja Taru sormusten herrasta -elo-kuvista. Lisäksi myöhemmin keväällä orkesterin huiluyhtye vie musiikkia molempien kaupunkien vuodeosastoille minikonserttien muodossa. Kymi Sinfonietta tekee vastaavanlaisen vanhainkotikiertueen vuosittain. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/22/Kymi%20Sinfonietta%20vie%20el%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20musiikkia%20vanhainkoteihin%20ja%20palvelukeskuksiin/2017522048212/4