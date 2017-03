Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maakuntien rahoitusosuuksissa on heittelyä kuntien menomuutosten takia Kymenlaaksossa on tutkittu vastikään julkistettuja maakuntien rahoitustaulukoita hämmentyneinä. Kouvolan Sanomat kertoi perjantaina, että Kymenlaakso saa vuonna 2024 sosiaali- ja terveysmenoihin, pelastustoimeen ja ympäristöterveydenhuoltoon 12,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä kunnat käyttävät samoihin tehtäviin tällä hetkellä. Kun nykyinen rahoitus on reilut 611 miljoonaa euroa, vuonna 2024 euroja olisi tulossa vajaat 599 miljoonaa. Miinusta tulisi 2,0 prosenttia. Kymenlaakso olisi nykytasoon verrattuna maakunnista neljänneksi suurin menettäjä. Vain Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo ja Satakunta kärsisivät prosentuaalisesti vielä enemmän. Valtiovarainministeriön laskelmat perustuvat vuoden 2017 tasoon ja kuvaavat tuoreinta arviota maakuntien tulevasta rahoituksesta. Ministeriöstä muistutetaan, että tulokset ovat herkkiä muutoksille päivitysten yhteydessä. Rahoitustaulukot päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Antti Väisänen vakuuttaa, että maakuntalaskelmia ei ole vedetty hatusta. — Herkkyys muutoksille tarkoittaa sitä, että maakuntien luvut muodostetaan kuntien menojen perusteella. Lasketaan maakunnittain kuntien menot yhteen, ja se muodostaa lähtötason. Hämmennystä on aiheuttanut myös lukujen roima muuttuminen joulukuusta. Ministeriö arvioi tuolloin, että Kymenlaakso menettäisi sote-rahaa 8,7 miljoonaa euroa. Muutamassa kuukaudessa miinusta tuli lisää lähes 4 miljoonaa euroa. — Kun olemme valmistelun yhteydessä päivittäneet laskelmia uuden vuoden tietojen perusteella, kuntien kustannustiedot ovat vaihdelleet, ja se on heijastunut maakuntatasolle, Väisänen sanoo. Joulukuussa tehdyt laskelmat olivat vuoden 2016 tason mukaisia. — Nyt teimme laskelmat vuoden 2017 tietojen perusteella, ja joissakin maakunnissa muutokset olivat isoja. Lue koko uutinen:

