Kouvolan Sanomat: Minä tiedän, miten lapsia kasvatetaan, ajattelee moni — lastenpsykiatri Janna Rantala luennoi aiheesta Kouvolassa torstaina Meillä on yleensä oma käsityksemme siitä, miten lapsia kasvatetaan oikein. Pidämme omia käytäntöjämme normina ja muiden periaatteita perin kummallisina. Kun ennakkokäsitykset törmäävät toisiinsa ja todellisuuteen, syntyy konflikteja. Vastapuolena voi olla oma puoliso, päiväkodin hoitaja, isovanhempi tai joku muu aikuinen. Siksi omia kasvatukseen liittyviä ennakkokäsityksiään ei kannata hakata kiveen. Näin sanoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä pari- ja perhepsykoterapeutti Janna Rantala, joka puhuu Kouvola-talossa torstai-iltana. — Jos toisen mielipide tuntuu oudolta, siitä kannattaa kysellä lisää sen sijaan, että sen tyrmäisi. Kannattaa kiinnostua siitä, miksi joku toinen näkee minun lapseni eri tavalla kuin itse näen, Rantala sanoo. Joillakin lapsilla on kaksi kotia, joissa voi olla eri säännöt. Ei ole tavatonta, että aikuiset riitelevät säännöistä ja tulevat mollanneeksi toisen aikuisen tapoja lapsen kuullen. Miten lapset neuvoisivat aikuisia tässä tilanteessa? — He sanoisivat, että älkää riidelkö. Älkää dissatko toista osapuolta. Ero sinänsä ei murskaa lasta, mutta se murskaa, ellei hän saa pitää molemmista vanhemmistaan. Rantala kehottaa puntaroimaan, millä asioilla on väliä. Hän ei usko lapsen tulevaisuuden menevän pilalle, jos toisessa kodissa mennään tuntia myöhemmin nukkumaan kuin toisessa tai jos siellä on erilaiset ruokailutavat. Aito huoli on eri asia, mutta sitäkin voi lähestyä pohtimalla, mihin huoli perustuu: omaan tunteeseen, lapsen kertomaan vai johonkin muuhun. Luennoillaan Rantala saa useimmiten vastata sellaisiin kysymyksiin kuin ”miksi lapsi ei tottele kerrasta?” tai ”miten saisin puolisoni ymmärtämään, että hänen kasvatusperiaatteensa ovat väärät?”. Kolmen lapsen äidiltä kysytään myös ruokailuun ja nukkumana menoon liittyviä vinkkejä. — Jos minulla olisi yksi hyvä vinkki, myisin sen miljoonasta eurosta. Vielä en ole sitä keksinyt. Vinkin sijaan Rantala kehottaa vanhempia miettimään, miten tämä voisi auttaa lastaan tottelemaan. Aikuisten välinen suhde on tärkeä, mutta niin on aikuisen ja lapsenkin suhde. Rantalan mielestä on hyvä miettiä, mitä lapsi viestittää puheellaan tai käytöksellään. — Auktoriteetti ei murru, vaikka lapsen kanssa neuvottelisi. Rantala korostaa, että lapsellakin on mielipide omasta elämästään. Sen kuunteleminen ja huomioiminen kasvattaa lapsesta aikuisen, joka oppii arvostamaan itseään ja ajatuksiaan. Lue koko uutinen:

