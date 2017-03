Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saara Aalto tulee sittenkin Kouvolaan Laulaja Saara Aalto esiintyy Kouvolassa marraskuussa. Konsertti korvaa keikan, joka Aallolla oli määrä olla Kouvolan Keskuskirkossa viime joulukuussa. Uusi konsertti on Keskuskirkossa torstaina 23. marraskuuta. Aalto ilmoitti joulukuussa 2016 peruvansa kaikki loppuvuoden joulukonserttinsa Suomessa johtuen sidonnaisuuksista, jotka liittyivät Britannian X Factor -kilpailuun. Hän sijoittui kilpailussa viime vuonna toiseksi. Aallon tilalla Kouvolassa esiintyi tangokuningatar Maria Tyyster. Lipun jo ostaneille ei palautettu rahoja, koska X Factor -varauksesta oli kerrottu konserttimainoksissa ja -lipuissa. Kouvolan-konsertin järjestäjä, Mertaranta-Silén Productionin Jukka Silén kertoo, että lipun joulukuun konserttiin osti noin 300 ihmistä. Vanha lippu tai siitä kertova maksutosite oikeuttaa pääsyn korvaavaan konserttiin. Silén lupaa asiasta lisätietoa myöhemmin. Silén oli joulukuussa pettynyt tapaan, jolla konsertin peruuntumisesta ilmoitettiin. Konserttijärjestäjä sai tietää asiasta mediatiedotteella kutakuinkin yhtä aikaa suuren yleisön kanssa. Tuolloin Silén kertoi toivovansa, että Aalto tekee Kouvolassa korvaavan konsertin. — Uuden konsertin saamiseksi on tehty paljon töitä, hän sanoo nyt. — Olen todella iloinen, että löysimme Saaran ja hänen managerinsa Meri Sopasen kanssa ajan korvaavalle konsertille. Kiireinen tähti on innoissaan tulossa Kouvolaan. Aallon Kouvolan-konsertin liput tulevat myyntiin lähiaikoina. Lue koko uutinen:

