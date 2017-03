Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tänään vietetään maailman vesipäivää — kerro parhaat vedensäästövinkkisi Tänään keskiviikkona vietetään Maailman vesipäivää. Teemana on tänä vuonna jätevesi. Tietoa jätevesistä saat esimerkiksi täältä. Jätevesikampanjoinnin tavoitteena on, että kodin kemikaalit eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin. Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi. Maailman vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suomalaiset kuluttavat päivittäin keskimäärin 155 litraa vettä. Tavoite on päästä alle sataan litraan. Veden osuus nykyaikaisen kerrostalon lämmitysenergiasta ja sen kustannuksista on vähintään 40 prosenttia. Kotitalouksien lämmityskuluista kolmannes menee veden lämmitykseen. Tiedätkö, paljonko energiaa saa yhdellä eurolla? Lämpimässä suihkussa euro kuluu kahdessatoista minuutissa, kun taas televisio voi pauhata samalla rahalla yötä päivää viikon, hehkulamppu loistaa puoli kuukautta ja jääkaappi hurista kokonaiset kolme viikkoa. Vettä voi säästää helposti muuttamalla hieman arkirutiineja, kuten pesemällä tiskit aina koneessa, sulkemalla hanan hampaidenpesun, saippuoinnin ja parranajon ajaksi, pyöräyttämällä vain täysiä pyykkikoneellisia ja ottamalla lyhyempiä suihkuja. Oletko sinä kiinnittänyt huomiota veden kulutukseen? Mitkä ovat sinun vedensäästöniksisi? Missä olisi vielä nipistämisen varaa? Kerro ja kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa! Lue koko uutinen:

