Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatterimiehet Thomas Pryke ja Marco Ziello tuovat commedia dell’artea Kouvolaan Kotkalainen näyttelijä Thomas Pryke asui aikoinaan Kouvolassa ja oli mukana perustamassa Mikä?-teatteria. Ensi viikonloppuna hän palaa teatterin näyttämölle esityksellä Yksinäisyys oven takana. Tällä kertaa mukana on italialainen ohjaaja ja näyttelijä Marco Ziello. Kyseessä on komediallinen kahden esityksen kokonaisuus, jonka yhdistävä teema on yksinäisyys. Sitä aiheuttaa niin uppoutuminen virtuaalimaailmaan kuin hankaluus päästä lähelle toista ihmistä. Esityksessä käytetään perinteisen italialaisen commedia dell’arte -teatterin keinoja. Ensi-ilta oli Porvoon teatterissa kuukausi sitten. Yksinäisyys oven takana -esitys nähdään Mikä?-teatterissa (Prikaatintie 1, Kouvola) 25.3. kello 19 ja 26.3. kello 15. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

