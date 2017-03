Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Valtatie 6 kutsuu Kouvoja pudotuspeleissä Koripallon hallitseva Suomen mestari Kouvot tarvitsee vielä yhden voiton varmistaakseen paikkansa Korisliigan kahdeksan parhaan joukkueen pudotuspeleissä. Sen Pieti Poikolan miehistö kuittaa perjantaina Korihait-ottelussa Mansikka-aholla. Kouvojen kausi on ollut kokonaisuudessaan repaleinen. Kotiluolassa tahti on ollut kelvollinen ja runkosarja tulee päättymään 12 voittoon ja kuuteen tappioon. Vuosi sitten Kouvojen saldo oli vastaavana ajankohtana 14/4. Viimekeväinen mestarijoukkue naarasi edellisellä kaudella seitsemän vierasvoittoa 18 ottelusta. Tällä kaudella Kouvot tulee jäämään kolmeen voittoon. Voittoon Kauhajoella tai Salossa on rehellisyyden nimissä on vaikea uskoa. Runkosarjan viimeiset kierrokset tarjoavat mielenkiintoista seurattavaa. Varmaa on ainoastaan se, että Uudenkaupungin Korihait sijoittuu runkosarjassa kymmenenneksi. Käytännössä varmaa on myös se, että kuusankoskelaislähtöisen Sami Toiviaisen luotsaama Kauhajoen Karhu murisee neljänneksi. Kouvoille olisi helppo ennustaa seitsemättä sijaa, mutta jätetään kuitenkin pieni takaovi auki kuudenteen paikkaan. Kouvolalaisjoukkue kuitannee siis yhden voiton kolmesta viimeisestä matsistaan ja nousee 30 pisteeseen. Viidentenä oleva Lapuan Kobrat ja kuudentena majaileva BC Nokia ovat vahvoilla suhteessa Kouvoihin. Kobrat on tasapisteissä Kouvojen edellä ja nokialaisille riittänee yksi voitto jäljellä olevista kolme pelistään. Ne eivät tosin ole helpoimmasta päästä: Pyrintö kotona, Kobrat vieraissa ja Kataja kotona. Kolme tappiota ja Kouvot sijoittuu kuudenneksi. Toiveajattelua? Kobrat matkustaa Kotkaan ja kohtaa kotiluolassa sekä BC Nokian että Kauhajoen. Ykköspaikalla paistatteleva Salon Vilpas on vahvoilla, kun puhutaan runkosarjan voitosta. Se voittaa Korihait vieraissa ja todennäköisesti myös Seagullsin ja Kouvot kotonaan. Se on sitten sitä myöten selvä. Onnea Salo! Joensuun Kataja Basket pelaa vielä neljä matsia, joista kolme kotona ja yksi Nokialla. Teemu Rannikon ja Daniel Mullingsin takaisin kokoonpanoonsa saanut susirajan sakki voittaa kaikki neljä viimeistä matsiaan ja nousee kakkoseksi ohi Helsingin Seagullsin. Seagulls pelaa loput ottelunsa vieraissa: Joensuussa, Salossa ja Kotkassa. Näin ollen Kouvoille olisi tarjolla pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella joko Kataja Basket tai Seagulls. Jos Kouvolassa olisi mahdollisuus valita, niin mieluummin sitä kummastelisi ennen ottelua raitiovaunuja Mannerheimintiellä kuin pronssiveistosta Susi kosiomatkalla Joensuun torin kupeessa. Pyrintö saattaa hyvinkin voittaa molemmat viimeiset runkosarjapelinsä. Se tarkoittaisi sitä, että KTP-Basketin pitäisi napata kaksi voittoa päätöskierroksilla. Kotkalaiset kaatavat Kobrat, mutta Joensuussa tulee kärsään. Ratkaisu jäisi tässä tapauksessa päätöskierroksen Seagulls-kotimatsiin. Kristallipallo on pesty vedellä ja etikalla, kiillotettu samettiliinalla. Kuulaa on varjeltu kylmyydeltä. Ikkunat ovat pohjoiseen päin. Ja sieltä niitä joukkueita nyt tulee järjestyksessä: 1) Vilpas, 2) Kataja Basket, 3) Seagulls, 4) Karhu, 5) Kobrat, 6) BC Nokia, 7) Kouvot, 8) KTP-Basket, 9) Pyrintö, 10) Korihait. Eli Korisliigan puolivälieräparit ovat: Vilpas—KTP-Basket, Kataja Basket—Kouvot, Seagulls—BC Nokia ja Karhu—Kobrat. Lue koko uutinen:

