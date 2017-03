Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaalikuume lukitti Iitin hallitusvalinnat Kuntavaalit ovat sähköistäneet tunnelmaa Iitin kunnanhallituksen henkilövalinnoissa. Kunnanhallituksen edellinen puheenjohtaja Jarkko Salonen (kesk.) aloitti Iitin kunnan hallinto- ja talousjohtajana tänä keväänä. Hän jätti luottamustehtävänsä välittömästi, kun valinta oli tehty. Keskustan kunnallisjärjestö valitsi omassa kokouksessaan ehdolle kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Anniina Peltolan ja kunnanhallituksen jäseneksi Merja Longan. Valtuusto on istunut Iitissä viimeksi tammikuun lopussa. Pitkän tauon jälkeen seuraava kokous on 10. huhtikuuta. Tuolloin käsitellään myös hallitusvalintoja. Lähes 2,5 kuukauden tauko on tulkittu joissakin piireiksi tietoiseksi taktiikaksi, jolla pyrittäisiin estämään tai vähintään hidastamaan Peltolan nousua kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Valtuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen (sd.) tyrmää väitteet. — Ei pidä paikkaansa. Pitkä tauko johtuu siitä, että valtuuston käsiteltäväksi ei ole ollut tarpeeksi asioita. Maanantaista kunnanhallituksen kokousta johti ensimmäinen varapuheenjohtaja Terhi Kare (kok.). Varsinkin kokoomuksessa on halua vetää vaalikausi toukokuun loppuun saakka varajäsenillä. Ryhmäpuheenjohtaja Markku Yli-Kaitala (kok.) sanoo, että mitään riitaa ei ole tarkoitus herättää. — Eiköhän sopu löydy, jos keskusta katsoo paikan olevan heille tärkeän. Anniina Peltolan mielestä ryhmien välisissä sopimuksissa ei ole mitään epäselvää. Hallituksen puheenjohtajan paikka on tällä vaalikaudella keskustan hallussa. — Jos kritiikki kohdistuisi siihen, etten osaa, en ymmärrä tai en ole pätevä, miettisin varmasti, olenko oikeassa paikassa, Peltola aloittaa. — Mutta jos joku ottaa kantaa siihen, pitääkö hän minusta ihmisenä, viittaan asialle kintaalla. Otan sen kehuna, jos olen jollekin niin suuri uhka, että hän haluaa hiekoittaa tietäni niin paljon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/22/Vaalikuume%20lukitti%20Iitin%20hallitusvalinnat/2017222049075/4