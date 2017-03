Uutinen

Kouvolan Sanomat: Grillikioski Myparin tulevaisuus uhattuna — jos parempaa liikepaikkaa ei löydy, toiminta päättyy Grillikioski Myparin toiminta Myllykoskella on päättymässä, ellei yrittäjä Jukka Turkia löydä grillilleen uutta sijaintipaikkaa. Turkia kirjoittaa grillikioskin Facebook-sivulla, että Mypari joko lopettaa tai siirtryy muualle. — Asiakkaita käy liian vähän. Se on suurin syy sille, että toiminta Myllykoskella päättyy, puhelimitse tavoitettu Jukka Turkia taustoittaa päätöksen syitä. Mypari on ollut avoinna arkipäivisin aamupäivästä iltakahdeksaan ja viikonloppuisin puoliltapäivin iltayhdeksään. Turkia on ollut töissä grillillä yksin. Marras-joulukuussa myynti oli hyvällä tasolla, mutta vuodenvaihteen jälkeen on ollut hiljaisempaa. — Tappiota tulee joka päivä. Ei lompakko loputtomiin kestä, Turkia toteaa. Jukka Turkia ei silti ole vielä lyömässä lappua luukulle, vaan sanoo, että jos hyvä paikka löytyy, voisi grillikioskin toimintaa kokeilla myös muualla. — Olen miettinyt, että missä sellainen paikka voisi olla, mutta en vielä ole keksinyt mitään järkevää uutta paikkaa. Jukka Turkia avasi grillikioski Myparin viime syksynä. Lue koko uutinen:

