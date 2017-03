Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iäkkään vuokratalon purkupäätöksen takana usein vuokralaisten vähyys — katso galleria Vuohijärven purkutöistä Vuohijärven Kalsontiellä kauhakuormaaja repii rivitalon kattoa puisten rakenteiden valittaessa ja paukkuessa. Pian vanhan talon kattovillat on nostettu pois paikoiltaan kuormaajan siirtyessä seinien kimppuun. Purkaminen on nopeaa toimintaa. Yksi rivitalo on jo purettu ja toinen on maan tasalla muutamassa viikossa. Vuohijärven keskustassa sijaitsevista kolmesta rivitalosta kaksi puretaan vuokralaisten vähyyden vuoksi. Kalsontien rivitalot omistaa Kouvolan Asunnot Oy. Yhtiö omistaa alueella myös yhden kerrostalon. Kouvolan Asuntojen toimitusjohtajan Auvo Viirun mukaan alueen vuokratarpeita riittää palvelemaan kaksi kiinteistöä. Kuluvan vuoden aikana Kouvolan Asunnot aikoo purkaa Vuohijärven lisäksi myös muita omistamiaan rakennuksia. Kuusankosken Rekolassa Kuovintiellä parhaillaan vastaanottokeskuksensa toimiva kerrostalo on tarkoitus purkaa syksyllä. Jo vuoden 2016 alkupuolella yhtiö purki Kuovintien neljästä kerrostalosta kaksi. Parhaillaan Kouvolan Asunnot pohtii, jätetäänkö viimeinen kerrostalo asuinkäyttöön. — Se on taloista kaikista uusin. Teemme rakennustarkastuksen tarkemmin tämän vuoden kuluessa. Yhtiö kunnostaa parhaillaan kahta Kuusankoskella Kotkantiellä olevaa 1960-luvulla rakennettua taloa. Kolmannen purkukohteen tarkkaa sijaintia Viiru ei halua paljastaa. Hänen mukaansa purkupäätös ei tule yllätyksenä kiinteistön asukkailla, koska kiinteistön huonosta kunnosta on jo keskustelu heidän kanssaan. — Sanotaan, että kiinteistö sijaitsee eteläisessä Kouvolassa. Kouvolan Asuntojen listoilla on kymmenkunta kiinteistöä, jotka ovat jo elinkaarensa lopulla ja joissa on vähän vuokralaisia. Viirun mukaan rakennusten tulevaisuutta täytyy pohtia. Pääasiassa yhtiön rakennukset ovat valmistuneet 1980- ja 1990 -luvuilla, ja ne ovat hyväkuntoisia, kertoo Viiru. Viirun mielestä 1970-luvun talojen korjaaminen on useimmiten kyseenalaista. — Olemme huomanneet, että vanhan kiinteistön peruskorjauksen ja uudisrakennuksen hintaero ei ole kuin kymmenisen prosenttia. Uudisrakennuksessa saa aina nykyaikaisen asunnon, joten peruskorjauksessa on harvoin järkeä. Lue koko uutinen:

