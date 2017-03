Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskustojen vetovoima näkyy Kouvolan vuokrajonoissa Kouvolan Asuntojen vuokra-asunnoista on 93 prosenttia vuokrattuina, kertoo toimitusjohtaja Auvo Viiru. Hän on olosuhteisiin nähden vuokrasopimusten määrään tyytyväinen. Viirun mielestä luku on muuttotappiokunnaksi ihan kohtuullinen. — Muutaman prosentin tiputus tarkoittaa jo parin miljoonan euron tappioita, Viiru muistuttaa. Uusiakin kiinteistöjä on suunnitteilla. Viirun mukaan Kouvolan Asunnot tulee todennäköisesti rakentamaan asuntoja Valkealaan, Kuusankoskelle ja Kouvolan keskustaan. — Kuusankoskella on tarkoitus purkaa pari vanhaa taloa ja rakentaa uusi kerrostalo vuonna 2020. Valkealasta ja Kouvolan keskustasta ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia. Vuokra-asunnon saa vaihtelevasti eri puolilla Kouvolaa. Kouvolan keskustassa Kouvolan Asuntojen asuntoa joutuu jonottamaan. Toisilla alueilla vuokra-asunnoista on ylitarjontaa. — Esimerkiksi Myllykoski ja Kaipiainen ovat tällaisia. Muuttoliike reunoilta keskustaan näkyy kysynnässä. — Meillä on vastaisuudessakin vuokra-asuntoja esimerkiksi Myllykoskella, mutta ei vain niin montaa. Nuoret hakeutuvat kulkuyhteyksien äärelle. Sen sijaan vanhemmat asukkaat ovat uskollisia paikkakunnalleen, joten vuokralaisia on tulevaisuudessakin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/23/Keskustojen%20vetovoima%20n%C3%A4kyy%20Kouvolan%20vuokrajonoissa/2017222049724/4