Kouvolan Sanomat: Kouvola ei investoi mielenterveyskuntoutujien asumiseen Kouvolan kaupunki ei rakenna mielenterveyskuntoutujille asumisyksikköä Töröstinmäelle. Aikuisväestön lautakunta päätti keskiviikkoiltana olla esittämättä määrärahaa jo suunnitellulle tehostetun palveluasumisen yksikölle. Uuden yksikön piti korvata kaupungin nykyinen Vaahteramäen yksikkö. Se on rakennuksen omistavan Kouvolan Asuntojen mukaan peruskorjauskelvottomassa kunnossa. Aikuissosiaalipalveluista vastaava palvelupäällikkö Minna Laakso kertoo, että talossa asutaan jo toista vuotta Kymenlaakson pelastuslaitoksen poikkeusluvalla. Pelastuslaitos on todennut, että rakennuksesta ei vaaratilanteessa pääse pois riittävän turvallisesti. — Poikkeuslupa on myönnetty sillä perusteella, että mielenterveyskuntoutujille valmistuu tänä vuonna uusi yksikkö. Lautakunta päätti, että kaupunki valmistelee kevään aikana sille ehdotuksen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Laakson mukaan yksi ratkaisu voi olla palvelun ostaminen yksityisiltä palveluntuottajilta. Kouvola suunnitteli viime vuonna mielenterveyskuntoutujille 22 asunnon tehostetun palveluasunnon yksikön ja haki rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta avustusta sekä korkotukilainaa. ARA antoi ehdollisen varauksen 15 asunnon rakentamiseen. Sen toteuttaminen vaatisi muutossuunnitelmien tekemistä, johon ei nyt ryhdytä. Päätökseen vaikuttaa se, että rakentamiseen ei ole varattu rahaa tämän vuoden talousarvioon. Varausta ei tehty, koska kaupunki valmistautuu vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistukseen. Muun muassa mielenterveyskuntoutujien palvelut siirtyvät kaupungilta Kymenlaakson maakunnan vastuulle. Siksi kaupunki jättää investoinnin tarpeellisuuden maakunnan harkittavaksi. Lue koko uutinen:

