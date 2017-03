Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen ja burundilaisen äidin ystävyys on antoisaa molemmille Kun Odette Ndihokubwaydin kolmas lapsi syntyi viime uudenvuodenaattona ja hänen miehelleen sattui työvuoro, tuli Tuula Teittinen hänen kotiinsa hoitamaan kahta isompaa lasta. Ndihokubwayd pitää apua suuressa arvossa. Hän kiittelee sekä Tuula Teittistä että tämän miestä, joka hoiti heidän omia lapsiaan silloin, kun äiti oli hoitamassa ystävänsä lapsia. Tuula Teittisen mielestä ystävyys on juuri tätä, autetaan toista ja tehdään yhdessä. Teittinen lähti Mannerheimin lastensuojeluliiton ystäväkurssille syksyllä 2015. Hän oli äitiyslomalla ja kaipasi toimintaa ja harrastuksen, jota voisi tehdä yhdessä lasten kanssa. Näin löytyi ystäväksi Odette Ndihokubwayd, jonka kanssa hän on viettänyt monta hyvää hetkeä. Ndihokubwayd puolestaan sai kuulla ystävätarjouksesta sosiaalitoimistosta. Rauhattomasta Burundista Suomeen tullut Odette Ndihokubwayd on käynyt puolen vuoden mittaisen kielikurssin ja suomalaisen ystävän kanssa hän on päässyt harjoittamaan suomea. Kielen opettelu onkin yksi ystävätoiminnan tavoitteista, sillä kotiäideillä on vähän mahdollisuuksia puhua muuta kuin kotikieltä. Odette Ndihokubwaydin perheessä kotikieli on burundi. Ranskaakin hän osaisi, mutta Teittinen ei, joten yhteinen kieli on siis suomi. Tuula Teittinen puhuu hitaasti ja selvästi ääntäen. — Yritän selittää asioita selkokielellä. Aika hyvin hän on oppinut. Ndihokubwaydin mielestä vaikeita ovat aakkoset, esimerkiksi ä, ö ja y. Myös pitkät sanat tuottavat hankaluuksia. Heidän perheessään lähihoitajana työskentelevä mies puhuu paremmin suomea. Odette on ollut Suomessa reilut neljä vuotta, hänen miehensä vähän pitempään. Kaikki kolme lasta ovat syntyneet Suomessa. He kuuluvat roomalaiskatoliseen kirkkoon. Kielen opettelun lisäksi Tuula Teittinen ja Odette Ndihokubwayd ovat yhdessä harjoitelleet erilaisten asioiden hoitamista. On käyty kaupassa, apteekissa, lääkärissä, neuvolassa ja vaikkapa ravintolassa syömässä. Kun ystäväpari tapaa toisensa, ovat lapset usein mukana. Tuula Teittinen toivoikin koulutukseen lähtiessään, että ystävätoiminnan kautta lapset oppisivat olemaan erilaisesta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa. Alkuaikoina he tapasivat usein, kun molemmat asuivat Lehtomäessä. Nyt Teittinen on muuttanut kauemmas ja mennyt töihin, joten tapaamiset ovat harventuneet. Edelleen he pyrkivät viettämään yhteistä aikaa ainakin kerran kuukaudessa. He ovat tavanneet myös perheittäin, vuorotellen on syöty yhdessä päivällistä. Näin Odette Ndihokubwayd ja hänen perheensä on päässyt tutustumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin. Tuula on opettanut Ndihokubwaydille suomalaista ruoanlaittoa. Yhdessä on tehty kinkkukiusausta, makaronilaatikkoa ja hernekeittoa. Pullaakin on leivottu. Yhdessäolo on ollut helppoa, ovathan molemmat äitejä. Lue koko uutinen:

