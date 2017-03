Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalta odotettua parempi tulos: 5,8 miljoonaa euroa Kouvolan kaupungin tulos viime vuodelta on 5,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Käänne on merkittävä, sillä vuonna 2015 kaupungin tulos oli miinuksella 4,5 miljoonaa euroa. Tulos nousi helmikuista arviota paremmaksi. Kaupunginjohtaja Tuukka Forsell arvioi 1,5 kuukautta sitten, että ylijäämää on tulossa reilut 3 miljoonaa. Vahvasti plusmerkkisen tuloksen perustana olivat henkilöstömäärän sopeuttaminen, toiminnan tehostaminen ja Carean alijäämän kattamiseksi tehdyn varauksen purkaminen 2,5 miljoonalla eurolla. Lopullisesti tuloksen käänsi positiiviseksi verojen ja valtionosuuksien hieman arvioitua suurempi kertyminen. Kouvola korotti kunnallisveroprosenttiaan viime vuoden alussa 0,25 prosenttiyksiköllä 20,75:een. Kouvolan verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 prosenttia, eli 8,2 miljoonaa euroa. Verotulot olivat viime vuonna yhteensä 341 miljoonaa euroa. Kunnallisverojen osuus kasvusta oli 6,4 miljoonaa ja kiinteistöverojen osuus 3,7 miljoonaa euroa. Sen sijaan yhteisöverojen osuus laski 2 miljoonaa euroa sen määräaikaisen korotuksen päättymisen takia. Kouvolan valtionosuudet olivat viime vuonna 9,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2015. Kasvua selittävät neljän vuoden välein tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus ja veroperustemuutosten kompensointi. Valtionosuuksia tuli Kouvolaan yhteensä 176 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja arvioi tilinpäätöksen katsauksessaan, että kaupungin työntekijämäärän sopeuttamisen ja toiminnan tehostamisen vaikutukset näkyvät erityisesti toimintakatteen maltillisena 1,1 prosentin kasvuna. — Se on hieno suoritus, sillä samanaikaisesti on jouduttu käyttämään rahaa kohteisiin, joihin kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, kuten työttömyyden hoitoon, Forsell toteaa tilinpäätöksessä. Vaikka kaupungin talous on viime vuoden perusteella kohtuullisessa kunnossa, kaupungin taseessa ei ole kertynyttä ylijäämää tuleville vuosille. Tilinpäätöksessä todetaankin, että ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2018—2020 taloussuunnitelmien yhteydessä tulee valmistella toimenpiteitä, joilla päästään pysyvästi taloudellisesti kestävään tilanteeseen ilman jokavuotisia säästöjä. Kouvola-konsernin viime vuoden tulos on 16,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernin muodostavat peruskaupungin ja siihen kuuluvien liikelaitosten lisäksi kaupungin yhtiöt ja yhteisöt. Lue koko uutinen:

