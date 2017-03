Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunki on aloittanut tällä viikolla hiekoitushiekan poiston Kouvolan kaupunki on aloittanut tällä viikolla hiekotushiekan poiston. Ensimmäisenä puhdistetaan keskustan alueet, kevyen liikenteen väylät sekä pääväylät. Hiekkaa poistetaan kaupungin sekä urakoitsijoiden kalustolla. Puhdistustöissä on noin 50 yksikköä. Puhdistuskalusto on liikkeellä arkisin kello 6–22 sekä lauantaisin kello 6–18. Keskusta-alueella puhdistustöitä saatetaan tehdä myös öisin. Vilkasliikenteisimmillä pääväylillä tehdään pölynsidontaa kastelemalla tietä. Kouvolan kaupungilta kerrotaan, että hiekanpoisto jatkuu pitkälle kevääseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/23/Kouvolan%20kaupunki%20on%20aloittanut%20t%C3%A4ll%C3%A4%20viikolla%20hiekoitushiekan%20poiston/2017222053511/4