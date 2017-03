Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan liikuntapaikkapalveluille ja lapsiperheiden kotipalveluille kaupungin vuoden tuottavuuspalkinnot Kouvolan kaupunki on jakanut vuoden 2016 tuottavuuspalkinnot, jotka ovat suuruudeltaan 3 000 euroa ja 2 000 euroa. Tuottavuutta merkittävästi kehittäneelle työyhteisölle jaettavat palkinnot saivat Kouvolan liikuntapaikkapalveluille sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kotiin vietäville palveluille. Palkinnon saajat on valinnut kaupungin tuottavuusohjausryhmä. Tuottavuuspalkintojen valintaperusteissa tärkeitä kriteereitä ovat esimerkiksi kustannustehokkuus, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, laatu, henkilöstönäkökulma sekä palvelu- ja työprosessien sujuvuus. Liikuntapaikkapalveluiden tehtävänä on hoitaa ja kehittää kaupungin liikuntapaikkoja ja -alueita arkiliikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun tarpeisiin. Liikuntapaikat ja -alueet, uimahallipalvelut ja uimaopetus työllistävät Kouvolan kaupungilla noin 60 henkilöä. Henkilöstöllä on hoidettavana noin 280 sisä- ja ulkoliikuntapaikkaa. Perusteluissa todetaan, että liikuntapaikkapalvelut on luonut vuorovaikutteisen ja kehittämishakuisen verkoston eri yhteistyötahojen kanssa. Esimiespalvelua ja koko henkilöstön osaamista on kehitetty aktiivisesti. Myös työhyvinvointia tuetaan eri tavoin. Toimintaprosessia on saatu tehostettua, mikä näkyy parantuneena tuloksena. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kotiin vietävissä palveluissa on kehitetty uusia monimuotoisia palveluja ja tukitoimia, joiden lähtökohtana on ollut asiakkaiden tarpeet. Lapsiperhetyössä työskentelee 14 työntekijää ja lastensuojelun tehostetussa perhetyössä 18 perheohjaajaa sekä vastaava ohjaajaa. Yksikön sijaintipaikkana on Kankaro. Lastensuojelun tehostettu perhetyö on yksi avohuollon tukitoimista. Perusteluissa todetaan, että henkilöstä tarkastelee asioita asiakaslähtöisesti ja kehittää voimakkaasti omaa työtään. Lue koko uutinen:

