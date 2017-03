Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarien Hartonen: Olemme tottuneet juoksemaan Kouvottaret aloitti tiistai-iltana Naisten Korisliigan puolivälieräsarjan vierastappiolla Espoo Unitedia vastaan. Kouvottaret hallitsi pelin avauspuolikasta, mutta viimeinen kymppi ja varsinkin sen loppuminuutit olivat myrkkyä kouvolalaisille. United piti kotiedun numeroin 80—65. — Teimme muutamia ratkaisevia virheitä puolustuksessa. Mutta myös hyökkäyksessä pitää pallon liike olla torstaina nopeampaa, mietti keskiviikkona Kouvottarien päävalmentaja Mika Hartonen. Ottelun loppuminuuteilla Espoo ratkaisijaksi nousi 28 pinnaa koko ottelussa viimeistellyt Shenita Landry. — Landrya pitää jatkossa puolustaa kovempaa. Eikä vain yhden pelaajan voimin, vaan apuja pitää tulla muiltakin. Hartosen mukaan Kouvottaret haastoi Espoon tiistai-iltana vahvemmin kuin kertaakaan runkosarjassa, jossa voitot menivät 2—1 Unitedille. — Olimme 36 minuuttia hyvin mukana pelissä. Vaikka neljäs kymppi oli jo tekohengitystä, kaatui pelimme vasta loppuminuuteilla neljään pallonmenetykseen. Ottelun tiukkuuden pystyi lukemaan myös pelaajien kehonkielestä. Hartosen mukaan kaikki olivat pettyneitä tappiosta. — Kyllä pelaajilla on selkeä tahto viedä ottelusarja pitkälle. Joukkue tiedosti jo eilen selvästi missä tehtiin virheitä. Hartosen mielestä koko joukkueen suoritus Espoon avauspelissä oli vähintäänkin hyvä. Tason nostoa kaivataan kuitenkin mikäli Kouvottaret mielii ottaa torstaina avausvoiton. Esimerkiksi koko kauden vahvasti pelannut Jackie Luna-Castro jäi rutinoituneen Landryn pihdeissä tiistaina yhdeksään pinnaan. — Sen voi kiteyttää niin, että Landry on kokenut ammattilainen ja Luna-Castro vasta rookie-pelaaja. Whitney Frazier sai sen sijaan kehuja Hartoselta. — Hän on koko kauden aikana mennyt eniten eteenpäin pelaajana, kehui valmentaja maanantaina tehot 20/16 netonnutta Frazieria. Joukkueet iskevät tiukkatahtisessa puolivälieräputkessa yhteen heti torstaina Mansikka-aholla ja lauantaina pelataan taas Espoossa. Välieräpaikkaan tarvitaan kolme voittoa. — Uskon, että tiukka tahti sopii paremmin meille. Vaikka Espoo on kokenut joukkue, niin olemme kyllä tottuneet juoksemaan, vakuutti Hartonen. Kotisalin taika ei ole ollut Kouvottarien takana liigan debyyttikaudella. — Kotisalista ei ole ollut meille paljoa etua. Runkosarjassa voitimme kotipeleistä seitsemän ja hävisimme kuusi. Matkapeleistä voitimme kuusi ja hävisimme kahdeksan, laskeskeli Hartonen. Kouvottaret—Espoo United, Naisten Korisliigan toinen puolivälierä tänään torstaina Mansikka-ahon urheiluhallissa alkaen kello 18.30. Lue koko uutinen:

