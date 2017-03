Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarien bensa loppui jälleen viimeisellä kympillä Lähellä jälleen, mutta kuitenkin niin kaukana. Nämä Kouvottarien päävalmentajan Mika Hartosen sanat kuvaavat mainiosti joukkueensa taistelua Espoo Unitedia vastaan torstaina Mansikka-ahon urheiluhallissa Kouvolassa.Kotijoukkue antoi parketilla taas kaikkensa, mutta kuten naisten Korisliigan ensimmäisessäkin puolivälieräottelussa Espoossa, Kouvottarien bensa loppui viimeisellä neljänneksellä 547 katsojan harmiksi.Kouvottaret on lauantaina vierasottelussaan pakkovoiton edessä, sillä Espoo United johtaa ottelusarjaa 2—0. Eilisen taiston loppunumerot olivat 81—92 (38—45).Kouvottarien ja Espoo Unitedin toinen puolivälieräottelu oli aika lailla avauskamppailun toisinto. Kouvolalaisjoukkue vääntää tasapäisesti kolme neljännestä, mutta viimeinen kymppi on liikaa.— Jostain syystä homma ei pysy kasassa loppuun asti, viisi kolmosta pudotellut ja huippumatsin vetänyt Kouvottarien Ulriikka Nuolikoski (21/0) kummasteli.Kouvottaret sai Unitedin pelätyn Shenita Landryn (14/10) aika mukavasti kiinni, mutta vierailta löytyi nyt muitakin ratkaisijoita. Yksi tällainen oli 28 pistettä tykittänyt Tabatha Richardson-Smith, joka rokotti kotijoukkuetta neljä kertaa kaaren takaa.Ulriikka Nuolikoski oli kotijoukkueen ykkönen, mutta myös Jackie Luna-Castro (16/8) ja Nyshia Hammonds (15/6/8 syöttöä) onnistuivat hyvin. Whitney Frazier (14/4) voidaan laskea myös Kouvottarien runkopelaajiin.— Espoossa meidän on löydettävä kovuutta puolustuspeliin. Olen ylpeä kuitenkin joukkueesta, joka todella halusi voittoon hienon kotiyleisön edessä, kotijoukkueen päävalmentaja Mika Hartonen sanoi. Lue koko uutinen:

