Uutinen

Kouvolan Sanomat: MLL kouluttaa ystäviä maahanmuuttajaäideille Kotona lapsia hoitavat maahanmuuttajaäidit ovat vaarassa jäädä eristyksiin, kun ei ole tukiverkostoa eikä mahdollisuutta lähteä esimerkiksi kielikursseille. Mannerheimin lastensuojeliiton Kymen piiri tarttui vuonna 2014 toimeen ja ryhtyi kurssittamaan ystäviä Suomeen muuttaneille naisille. Näin on Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa syntynyt yli 80 ystävyyssuhdetta. Kouvolassa tällaisia pareja on tällä hetkellä 33. Äidit ovat kotoisin 16 eri maasta: Turkista, Afganistanista, Kongosta, Somaliasta, Syyriasta, Romaniasta, Thaimaasta, Irakista, Kiinasta, Etiopiasta, Burundista, Kamerunista, Kosovosta, Kolumbiasta, Sudanista ja Sri Lankasta. — Kokemusten mukaan ystävätoiminta on vahvistanut merkittävästi maahanmuuttajanaisten suomen kielen oppimista. Monet maahanmuuttajat ovat kertoneet, ettei heillä ole aiemmin ollut yhtään suomalaista ystävää saatikka että olisivat koskaan vierailleet suomalaisessa kodissa. Toiminta antaa myös vapaaehtoiselle ystävälle paljon. Hän pääsee kurkistamaan läheltä ihan toisenlaiseen kulttuuriin, kertoo MLL:n koordinaattori Virpi Meriläinen. Joskus ystävyyssuhteet eivät lähde käyntiin odotetulla tavalla. Meriläisen mukaan useimmiten syynä on se, etteivät henkilökemiat kohtaa. Parhaassa tapauksessa maahanmuuttajan ja suomalaisen välille syntyy elinikäinen ystävyys. MLL järjestää ystäväksi maahanmuuttajaäidille toimintaan haluaville vapaaehtoisille viiden tunnin koulutuksen. Seuraava kurssi järjestetään alkusyksystä. Lue koko uutinen:

