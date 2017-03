Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päiväkotibussi arveluttaa Kouvolassa — katso video norjalaisen bussin toiminnasta Kouvolaan suunniteltu päiväkotibussi on herättänyt verkossa paljon kommentteja puolesta ja vastaan. Kouvolan varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto valottaa bussin käyttötarkoitusta lisää. Bussista on tarkoitus tehdä lisätila yhdelle päiväkodille koko toimintakauden ajaksi. — Suurimmissa päiväkodeissa on jopa kuusi ryhmää. Tällöin yksi ryhmä olisi viikon liikkuvassa päiväkodissa noin kerran kahdessa kuukaudessa, Kuusisto kertoo tiedotteessa. Erikoisvalmisteisessa bussissa on tilat vaatteiden säilytykseen ja kuivatukseen, mahdollisuus lepoon, kunnolliset wc-tilat ja pieni keittiötila. Turvallisuus on Kuusiston mukaan huomioitu monipuolisesti. — Lähtökohtana on tukea lapsen kehitystä virikkeellisessä ympäristössä, jonka luonto tai kulttuurikohde voi tarjota. Matkan aikana voi kuunnella satuja, laulella ja keskustella päivästä. Lasten ehdoilla mennään. Bussissa työskentelisivät ammattikuljettajan lisäksi lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat lapsiryhmän koon mukaan. Bussi kulkisi alle 20 kilometrin matkoja. Päiväkotibusseja ei ole käytössä Suomessa, mutta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa niitä on ollut käytössä jo pitkään. Oheinen video esittelee norjalaisen päiväkotibussin toimintaan. Lue koko uutinen:

