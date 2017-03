Uutinen

Kouvolan Sanomat: S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa kasvoi edellisvuodesta — on nyt 47,2 prosenttia S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus on kasvanut 47,2 prosenttiin, ilmenee Nielsenin päivittäistavarakaupan myymälärekisteristä. S-ryhmän osuus on kasvanut vuodessa 1,3 prosenttia. Kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu SOK:n vähittäiskaupan ketjuohjauksesta arvioi, että kehityksen taustalla on useampi tekijä aina asiakasmäärän kasvusta laajentuneisiin aukioloaikoihin. S-ryhmän ruokakaupoissa tehtiin viime vuonna 30 miljonaa asiakaskäyntiä edellisvuotta enemmän. Eniten myynti kasvoi Prismoissa, 6 prosenttia. S-marketit kasvattavit myyntiään vuodessa lähes 5 prosenttia. Pienmyymälöiden myynti pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. S-ryhmällä on eri puolilla maata yli tuhat päivittäistavarakaupan toimipaikkaa, joissa työskentelee lähes 20 000 työntekijää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/23/S-ryhm%C3%A4n%20markkinaosuus%20p%C3%A4ivitt%C3%A4istavarakaupassa%20kasvoi%20edellisvuodesta%20%E2%80%94%20on%20nyt%2047%2C2%20prosenttia/2017222052720/4