Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaalipaneeli: Kouvola on hyvä paikka, nyt pitäisi enää saada muutkin ymmärtämään se Keskiviikkoisen kuntavaalipaneelin osallistujilla oli monenlaisia näkemyksiä siitä, minkälaisilla keinoilla Kouvola-kuvaa saataisiin parannettua, sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolella. Seppo Purontakanen (Suur-Kouvolan sit.) peräsi positiivishenkistä markkinointia. — Mielikuvat ratkaisevat useimmiten sen, tuleeko yritys kaupunkiin vai ei. Ulospäin hyvää viestiä vie esimerkiksi se, että koulu- ja päiväkotiasiat on hoidettu kunnolla, sanoi puolestaan Sari Hyytiäinen (vihr.). Kuntalaisten suuntaan mielikuvat paranevat avoimuudella, uskoo moni. Vesa Vainio (kd.) peräsi parempaa avoimuutta ja tehoa virkamiesten ja poliitikkojen väliseen tiedonkulkuun, Jenny Hasu (kesk.) ylipäätään poliittiseen keskusteluun. — Toivon, että sitä käytäisiin vielä enemmän blogeissa, lehtien palstoilla ja Twitterissä. Jukka Nyberg (sd.) pani päätöksenteossa toivonsa tulevaan kaupunginjohtajaan Marita Toikkaan, josta tulee myös kaupunginhallituksen esittelijä. — Pitäisi olla vaihtoehtoisia esityksiä, jottei hakattaisi päätä seinään aina uudestaan saman esityksen kanssa, Nyberg evästi Toikkaa tuleviin hallituksen kokouksiin. Pulla Peltola (Kouvolan sit.) muistutti Kymi Ringin, asuntomessut ja matkakeskushankkeen mainiten, että kuntaliitoksen jälkeen Kouvolassa on tehty jo paljon. — Maltilla tulee valmista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/23/Vaalipaneeli%3A%20Kouvola%20on%20hyv%C3%A4%20paikka%2C%20nyt%20pit%C3%A4isi%20en%C3%A4%C3%A4%20saada%20muutkin%20ymm%C3%A4rt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20se/2017222051482/4