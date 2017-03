Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaalipaneelissa kaipailtiin yhtenäistä Kouvolaa — keskustele: millä konstilla siihen päästäisiin, vai päästäänkö millään? Kouvolassa järjestettiin keskiviikkona kuntavaalipaneeli, jonka teema oli ”yhtenäinen Kouvola”. KouvolaCity ry:n järjestämässä paneelissa pohdittiin, miten kaupunkiin saataisiin puhallettua yhdessä tekemisen henki — kuntaliitoksesta kun on jo kahdeksan vuotta, kuten paneelin juontaja, toimittaja Pertti Tapola huomautti. Yhdeksänhenkisen paneelin jäsenet olivat varsin yksimielisiä siitä, että päättyvällä valtuustokaudella yhtenäisyyteen jäi parantamisen varaa. Jari Suomelan (kok.) mielestä yhteistyö riippuu pitkälti henkilökemioista ja siitä, miten ne pelaavat. Jari Lindström (ps.) sanoi, että eri mieltä voi olla, mutta toimeen pitää tulla, ja päättyvällä kaudella ei aina ole tultu. Moni kaipasi kaupunkiin asennemuutosta. Uuden Kouvolan kasvukivut on podettu ja aika jättää taakse, sanoi Jyrki Taskinen (vas.). Paneelin videotaltiointi on katsottavissa alla olevan linkin kautta. Onko kyse vain asennemuutoksesta? Vaivaako Kouvolaa kyläpolitikointi, vai näkyykö täällä jo yhdessä tekemisen meininki? Ja jos ei näy, niin millä keinolla sitä saataisiin lisää? Voidaanko sitä saada? Keskustele ja kommentoi alla! Lue koko uutinen:

