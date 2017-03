Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valtarin liikkeitä suljetaan ensi viikon perjantaina: Tyylikotka lopettaa Kouvolassa, Helmi Fresh etsii uusia tiloja, FunFitin neuvottelut ovat kesken Kauppakeskus Valtarissa tapahtuu suuria muutoksia ensi viikon perjantaina. Viisi yritystä joutuu lähtemään nykyisistä tiloistaan, koska talossa aletaan tehdä remonttia K-kaupan ja Alkon tuloa varten. Kalusteliike Tyylikotka lopettaa kokonaan toimintansa Kouvolassa. Eläinkauppa Petzoo muuttaa Valtarin sisällä toisiin tiloihin. Myös lounaskahvila Helmi Fresh, Kiipeilyluola K7 ja Liikuntakeskus FunFit muuttavat, mutta niillä ei ole vielä varmuutta tulevista tiloista. Tyylikotka ehti toimia Kouvolassa noin viisi vuotta. Kauppias Tuija Ahosen mukaan uutta liikehuoneistoa etsittiin, mutta sopivaa paikkaa ei löytynyt. — Kouvolassa toimimisesta jää hyvä mieli. Meillä on ollut kivoja asiakkaita, ja ihmiset ovat löytäneet kauppaan koko ajan paremmin. Liike suljetaan 31. maaliskuuta. Sen jälkeen yritys jatkaa Kotkan toimipisteessä ja verkkokauppana. — Kouvola on mielenkiintoinen ja laaja kauppapaikka. Seuraamme aluetta jatkossakin. Helmi Freshiä pyörittävä Carea etsii ravintolalle uutta paikkaa Kouvolan keskustasta. Lounaskahvila on työllistänyt kahden vakituisen työntekijän lisäksi osatyökykyisiä ja työharjoittelijoita. Palvelujohtaja Timo Pesun mukaan jokainen työtoimintaan osallistunut voi jatkaa tarvittaessa muissa yksiköissä, esimerkiksi Kuusankoskella Helmi Cafessa. — Yritämme löytää uuden paikan mahdollisimman pian, mutta voihan tässä vähän kiire tulla. Liikuntakeskus FunFit neuvottelee uusista tiloista, mutta yrittäjä Niina Mäen mukaan asiasta ei voi vielä kertoa tarkemmin. Hänen mukaansa kuntokeskuksen toiminta jatkuu joka tapauksessa. — Muutaman päivän sisällä pitäisi selvitä tarkemmin. Yrittäjille kerrottiin vuokrasopimusten päättymisestä helmikuun lopussa. Liikehuoneiston irtisanomisaika on Suomessa tavallisesti vähintään kolme kuukautta. Valtarin yrittäjät ovat kuitenkin tehneet sopimuksia, joissa irtisanomisaika on määritelty lyhemmäksi. Lue koko uutinen:

