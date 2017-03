Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vt. kaupunginjohtaja Forsell: Terveysfirmojen kilpailutuksesta opittiin paljon Kouvolan vt. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo, että sote-yritysten kilpailuttamisesta opittiin paljon, vaikka hän esittääkin kaupunginhallitukselle, että yhteisyritys haudataan. — Näimme, mitä hyvää tällaisessa yhteisyritys- tai yksityisessä vaihtoehdossa on. Siellä on hyvin ketteriä toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää myös julkisella puolella. Kouvola kilpailutti terveyspalveluyrityksiä hakiessaan kumppania kaupungin ja yksityisen puolen yhteisyritykselle. Yhteisyritys olisi tuottanut Kouvolassa niitä sote-palveluita, joita julkisesti ei voitaisi sote-uudistuksen jälkeen tuottaa. Kilpailuttamiseen osallistuivat Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon johtamat ryhmittymät. — Jos maailma olisi toinen eikä maakuntauudistusta tulisi, niin tämä olisi hyvin kannatettava vaihtoehto, Forsell sanoo. Kouvola ja Carea pääsivät talvella sopimukseen siitä, miten terveyspalvelut voidaan Kymenlaaksossa jatkossa järjestää. — En tiedä, poistaako sopu palveluiden tarvetta, mutta työnjaosta on nyt yhteinen käsitys, ja ministeriöstä on saatu päätös investoinneista. Se luo ainakin hyvää pohjaa jatkolle. Olemme pystyneet tekemään hyvää yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Jos kaupunginhallitus hyväksyy esityksen yhteisyrityksen valmistelun lopettamisesta, lopullinen päätös sen keskeyttämisestä hankintalain mukaisella tavalla tehdään huhtikuussa. Lue koko uutinen:

