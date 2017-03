Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen jojoilu oli kostautua — liigajumbo Korihait sai loppusekunneilla voittoheiton ilmaan Joskus selkeälle ennakkosuosikille riittää perussuoritus sarjajumbon kukistamiseen, mutta nyt ei voi sellaisesta puhua, kun Kouvot nitisti Uudenkaupungin Korihait 83—81 (44—38) perjantaina Korisliigassa. Kouvojen esitys jäi näet sen verran monta pykälää alle rutiinitasosta, että helpotuksen huokaus kuului Mansikka-ahon urheiluhallista kovempana kuin summeri, jonka nupit on väännetty kaakkoon liiton määräyksestä. Ottelusta 39 minuuttia johtoasemassa pelannut Kouvot lähti viimeiselle neljännekselle 16 pisteen etumatkalta (72—56), mutta niin vain lopputulema oli vielä sellainen, että Korihaiden Eric McAlister sai kolmoskaaren takaa loppusekunneilla voittoheiton ilmaan. Se osui rautaan, eikä hyökkäyslevypallon kahminut Mikael Herbert onnistunut tippaamaan pelivälinettä enää sisään. Kouvot sai viimeiselle neljännekselle sitä, mitä oli koko illan tilannut. Kotijoukkueen peliesitystä leimasi väkinäisyys. Uinahduksia ja lepsuttelua sattui luvattoman usein kentän molemmissa päissä. Päävalmentaja Pieti Poikola tunnusti, että keskittyminen ei ollut kohdallaan. Poikolalta on harvoin nähty perjantain kaltaisia kovaäänisiä ja isoeleisiä aikalisiä. — Jouduin käyttämään kaksi aikalisää sanoakseni, että puolustukseen palaaminen on tärkeämpää kuin esimerkiksi tuomarin kanssa keskusteleminen. Kouvot kuitenkin säästyi tappiolta — tai ainakin jatkoajalta — ja saavutti kauden ensimmäisen kolmen voiton putkensa. Se on toki tärkeää, kun runkosarjaa on jäljellä enää yksi ottelu ja pudotuspelit alkavat jo ensi viikonloppuna. Kaksi kolmosta upottanut ja puolet pisteistään vapaaheittoviivalta nakuttanut Kouvojen kapteeni Osku Heinonen (12/2/3) kuvaili kotijoukkueen esitystä osuvasti jojoiluksi. — Saimme tehtyä kaulaa aina kun pelasimme kovaa, mutta sitten hanskat tippuivat siinä vaiheessa. Fyysisyys ja intensiteetti ovat kaiken perusta. Kyllähän nämä hommat hoitaa se joukkue, joka pelaa kovaa. Siinä meillä on vielä opittavaa playoffeihin. Heinonen kielsi, että keskiviikkona Kauhajoelta erittäin arvokkaan vierasvoiton raapinut Kouvot olisi aliarvioinut Korihaita vastustajana ja lähtenyt parketille vain mutustelemaan pakkopullaa. — Voitto oli tietysti tärkein. Kokoonpanomme on elänyt viiden amerikkalaisen systeemissä, mutta näen siinä enemmän positiivisia puolia, sillä nyt meillä on joukkueessa aiempaa enemmän monipuolisuutta. Lue koko uutinen:

