Kouvolan Sanomat: Kouvojen ottelussa sykähdyttävä hetki ennen ylösheittoa — pitkäaikainen huoltaja sai seuralta huomiota Kouvojen runsaat 20 yhteistyökumppania tarjosi yleisölle ilmaisen sisäänpääsyn perjantaina Korisliigan kotiotteluun Uudenkaupungin Korihaita vastaan. Tempaus oli onnistunut, sillä yleisömääräksi laskettiin 1315. Se on Kouvojen kuluvan kauden korkein yleisömäärä Mansikka-ahon hallissa pelatuissa otteluissa. Aiempi ennätys oli lokakuulta KTP-ottelusta: 1280. Kouvoilla on hallussaan koko Korisliigan kauden yleisöennätys. Kouvolalaisjoukkueen maaliskuun alussa Espoossa Helsinki Seagullsia pelattu matsi veti paikalle 2193 katsojaa. Kouvojen yleisökeskiarvo 1138 on sarjan toiseksi paras. Vain Salon Vilpas (1608) ja Kouvot lyövät keskiarvoissa tiskiin nelinumeroiset lukemat. Korihait-ottelun sykähdyttävin hetki taidettiin sittenkin kokea jo ennen ylösheittoa, kun Kouvot antoi huomionosoituksensa viimeistä kauttaan edustusjoukkueen huoltajana toimivalle Risto Tukiaiselle. Vuodesta 2005 huoltohommia pyörittänyt Tukiainen sai tunteikkaat halaukset Jyri Lehtoselta, Sami Pousilta ja Jukka Siléniltä, ja kotiyleisö aplodeerasi seisaaltaan. Ensi keskiviikkona Salossa runkosarjan paketoiva Kouvot tukevoitti Korihait-voitollaan asemaansa sarjakuutosena. Vastustajaksi puolivälierissä näyttäisi tulevan joko Joensuun Kataja tai Helsinki Seagulls. Lue koko uutinen:

