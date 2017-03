Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisvanhemmat päiväkotibussista: Yksi tykkää, toista idea arveluttaa — Tsemppiä vaan, sanoo kaksivuotiaan Einon ja viiden kuukauden ikäisen Niilon äiti Sari Vääränen kysymykseen, miltä kuulostaa hoitopäivä Kouvolan kaupungin suunnittelemassa päiväkotibussissa. Myös kaksivuotiaan Silppuri-lempinimellä kulkevan nassikan äiti Emmi Pousi toteaa, että ajatus pyörillä kulkevasta päiväkotibussista kuulostaa haastavalta. Äidit eivät silti täysin tyrmää ajatusta päiväkotibussista, vaan löytävät siitä myös hyviä puolia. Lapset pääsevät tutustumaan eri paikkoihin ja pitävät päivää bussissa seikkailuna. — Saattaa jopa olla, että päiväunet sujuvat liikkuvassa bussissa paremmin kuin päiväkodissa, Vääränen arvelee. Voikkaalaiset Janna ja Tuomo Telkkinen pitävät ajatusta periaatteessa hyvänä. Parin viidestä tyttärestä nuorimmat ovat päiväkoti-iässä. — Idea on mielenkiintoinen, mutta miten se toteutetaan, se on se kysymys, Tuomo Telkkinen sanoo. Janna Telkkinen pitää hyvänä sitä, että lapset voisivat päästä bussin kyydissä metsään, mutta miettii myös, miten turvallisuus- ja hygienia-asiat on suunnitelmassa huomioitu. — Onhan päiväkodissa ollut täyttä ja ryhmiä on jouduttu muokkaamaan. Paikkaa pitää hakea ajoissa. Myös kuusankoskelaiset Elina Porkka ja Petteri Nieminen suhtautuvat suunnitelmaan myönteisen uteliaasti. — Erilainen, hauska idea, Porkka sanoo. Lue koko uutinen:

