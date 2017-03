Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan lainamäärä väheni: lainaa on 2 141 euroa asukasta kohden Kouvolan kaupungilla oli lainaa viime vuoden lopussa 182,5 miljoonaa euroa, joka on reilut 20 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asukasta kohden lainaa on 2 141 euroa. — Lainamäärä väheni, joten investointivaraa on, Forsell tulkitsi. Konsernilla oli lainaa viime vuoden lopussa 333,6 miljoonaa euroa, eli 3 914 euroa asukasta kohden. Konserniin kuuluvat peruskaupungin ja sen liikelaitosten lisäksi kaupungin omistamia yrityksiä ja yhteisöjä. Maanantaina kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen esitellyt Forsell oli tyytyväinen tunnuslukuihin lähes kautta linjan. — Ei ole oikeastaan muuta ongelmaa kuin asukasluvun pieneneminen, hän tiivisti. Kouvolassa oli viime vuoden lopussa 85 231 asukasta. Vuotta aikaisemmin heitä oli 600 enemmän. Lue koko uutinen:

