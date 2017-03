Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan yhteislyseo vetovoimaisin yhteishaussa, lukio ja ammatillinen koulutus yhtä suosittuja Tulevana keväänä peruskoulun päättäviä kouvolalaisnuoria kiinnostaa lukio yhtä paljon kuin ammatillinen koulutus. Lukion suosio on viime vuosina noussut selvästi, sillä 2010-luvun alussa lukioon haki vain 37—38 prosenttia ikäluokasta. Kaupungin halutuin opinahjo on edelleen Kouvolan yhteislyseo. Toiseksi suosituin on Kouvolan seudun ammattiopisto eli KSAO. Yhteislyseoon oli 1,37 hakijaa paikkaa kohti ja ammattiopistoon 1,14. Kouvolassa toteutuu koulutustakuu eli kaikille peruskoulun päättäville on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka. Aloituspaikkoja Kouvolassa on 991 ja peruskoulun päättäviä nuoria noin 920. Lue koko uutinen:

