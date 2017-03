Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matalalla lentänyt armeijan helikopteri herätti ihmetystä Voikkaalla ja Korjalassa — ”Normaalia lentotoimintaa”, kerrotaan Utista Voikkaalla ja Korjalassa on ihmetelty torstaina ja perjantaina matalalla lentäneitä armeijan helikoptereita. Kouvolan Sanomiin tulleiden uutisvinkkien mukaan helikopteri lensi torstaina iltapäivällä Voikkaan keskustan lähellä pitkään. Myös perjantaina helikopterista tehtiin Voikkaalla havaintoja. Toimitukseen yhteyttä ottaneen miehen mukaan omakotitalon ikkunat helisivät kopterin lentäessä talon yli. Helikopteri pörräsi pitkään myös Citymarketin vanhan kiinteistön yläpuolella. Utin jääkärirykmentin tiedottaja Pia Enroos sanoo, että kyse on helikopteripataljoonan normaalista lentotoiminnasta, joka on tällä kertaa suuntautunut muun muassa Voikkaan ja Korjalan alueille. Mistään erityisestä ei ole ollut kyse. Helikopteripataljoonalla on lentotoimintaa viikon jokaisena arkipäivänä. Lentojen määrä ja harjoitusalueet vaihtelevat jonkin verran, Pia Enroos kertoo. Lue koko uutinen:

