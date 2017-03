Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osa matkakeskuksen rahoituksesta on siirtymässä ensi vuodelle Kouvolan matkakeskushanke on edennyt sen verran verkkaisesti, että sille varatuista rahoista 4,4 miljoonaa euroa on siirtymässä ensi vuodelle. Matkakeskukseen on budjetoitu tälle vuodelle 5,5 miljoonaa euroa, mutta tämän vuoden puolella alueella tehdään vasta ensimmäisiä maanrakennustöitä. Tekninen lautakunta käsittelee vuoden investointien muutoksia tiistain kokouksessaan. Teknisen johtajan Hannu Tyllin esityksen mukaan 4,4 miljoonan määräraha voidaan siirtää eteenpäin, koska matkakeskushankkeessa päästään tänä vuonna rakentamaan vasta väliaikainen bussiterminaali ja pysäköintialueita. Lautakunta käsittelee myös muita budjettimuutoksia. Manskin remontista viime vuonna vähennetty 1,0 miljoonaa esitetään lisättäväksi tämän vuoden investointeihin. Näin ollen vuoden investointimenot olisivat vähenemässä 3,4 miljoonalla eurolla. Muutoksilla ei ole vaikutusta hankkeiden kokonaiskustannuksiin. Lisäksi Tylli esittää, että maan hankkimiseen Kullasvaarassa ja matkakeskuksen alueella varattua rahoitusta lisätään 1,5 miljoonalla eurolla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/24/Osa%20matkakeskuksen%20rahoituksesta%20on%20siirtym%C3%A4ss%C3%A4%20ensi%20vuodelle/2017222059485/4