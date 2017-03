Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päiväkotibussi ei ole mikään retkiauto, vaan pyörillä kulkeva erikoisvalmisteinen hoitopaikka Kouvolan varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, mistä lähti ajatus päiväkotibussiin? — Vuosittain varhaiskasvatuspalveluissa hoidon tarve vaihtelee eri päiväkotien osalta. Ajatuksena päiväkotibussissa on ollut joustavuus, jolloin vanhemman ei tarvitse viedä lasta kauemmas päiväkotiin, vaan palvelun saisi lähipäiväkodissa. Tarkoitus on, että bussi on käytössä jo elokuussa. Ajatus päiväkotibussista esiteltiin lasten ja nuorten lautakunnalle, joka on myös käynyt tutustumassa päiväkotibussiin. Kuinka monelle lapselle bussi on suunniteltu? — Bussi on suunniteltu 22:lle lapselle, mutta Kouvolassa bussiin tulee kerrallaan enintään 21 lasta, mikä on varhaiskasvatuslain määräämä maksimiryhmäkoko. Tämä on tarkasti suunniteltu erikoisbussi, eikä mikä tahansa linja-auto. WC on tilava ja siellä on vaipanvaihtopaikat. Vaatteille ja kengille on omat naulakot ja lokerot sekä kuravaatteille on kuivatustila. Bussissa on myös etuteltta, jota voi hyödyntää esimerkiksi luontoretkillä. Tarkoituksena on tehdä lähiympäristö Kouvolan seudulla tutuksi. Bussi on tukikohta ja kiintopiste, kun ollaan eri paikoissa Kaupungin mukaan bussi tarjoaa joustavan ratkaisun. Mitä tällä tarkoitetaan? — Sitä, että bussissa voi olla yksi ryhmä pidemmän aikaa tai siinä voi vuorotella kaksi ryhmää. Sitä voi myös käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa esimerkiksi taajamissa. Tämä bussi ei missään nimessä lähde kilpailemaan paikallisten yritysten kanssa retkikuljetuksissa. Sellaista liikennöintiä tällä bussilla ei tehdä. Onko idea esitelty varhaiskasvatuksen henkilökunnalle? — Idea on esitelty varhaiskasvattajapäivillä Kuusankoskella sekä eri tapahtumissa. Henkilöstö suhtautuu tähän myönteisesti. Bussiin rakennetaan mielekäs varhaiskasvatuspäivä, jossa hyödyt ja mahdollisuudet otetaan irti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi satuhetkiä, lauluhetkiä ja kirjastoreissuja. Työskentely päiväkotibussissa ei houkuta kaikkia työntekijöitä, mutta löydämme varhaiskasvattajat, joille tämä sopii. Millainen henkilökunta bussiin tarvitaan? — Tarvitaan kaksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja, jotka tuntevat lapset hyvin. Heidän lisäkseen tarvitaan kuljettaja, joka palkataan uutena työntekijänä. Hänen tehtäviinsä voi kuulua linja-autolla ajamisen lisäksi esimerkiksi huoltotehtäviä, ruokahuoltoa ja siivousta. Lapset voivat syödä joko bussissa tai mennä syömään esimerkiksi koululle. Turvallisuusnäkökohdat ja valvonta toki eroavat päiväkodista. Hoitajien on oltava retkillä erityisen valppaina ja myös kuljettaja on mukana, kun jalkaudutaan bussista ulos. Linja-autossa on turvaistuimet. Bussissa on portteja, eivätkä lapset pääse esimerkiksi kuljettajan luokse. Bussin kustannukset ovat 350 000 euroa. Miten pitkälle ajalle kustannukset jaetaan? — Rahoitusaikataulu ei vielä ole tiedossa, mutta useasta vuodesta on kyse. Bussi hankitaan leasingilla. Seuraavaksi vuorossa on kilpailutus valmistajasta. Kilpailutuksen ehtona on, että bussin on kestettävä kylmää ja pärjättävä Suomen olosuhteissa. — Toki bussista tulee ylläpitokuluja, kuten polttoaineet. Päiväkotibussin tarkemmat käyttökustannukset selviävät kevään aikana. Keskustelut kustannusten jakamisesta aloitetaan kaupungin hankintatoimiston kanssa lähiaikoina. Hankinta on hyväksytty käyttösuunnitelman yhteydessä, ei investointina. Missä on bussin tukipiste? — Päiväkodin piha voi olla tukipiste, jonne lapset kokoontuvat ja mistä vanhemmat hakevat lapset kotiin. Tilanteen niin salliessa, lapsi voidaan jättää matkan varrelle, jos vanhempi on vastassa. Lue koko uutinen:

