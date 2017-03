Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Kouvoilla haussa kauden ensimmäinen kolmen voiton putki Korisliigan runkosarjan päätöskierrokset ovat jännitystä ja mielenkiintoa pullollaan. Lopulliset sijoitukset pudotuspelipaikoille ratkeavat mehukkaasti vasta viime metreillä. Runkosarja päättyy ensi keskiviikkona. Kouvojen runkosarjan viimeisessä kotiottelussa vierasjoukkueeksi saapuu liigajumbo Uudenkaupungin Korihait. Kouvot saalisti keskiviikkona ison voiton Kauhajoella. Kauden ensimmäinen Karhun kaato vei Kouvot vasta toista kertaa tällä kaudella tilanteeseen, jossa kouvolalaisjoukkue on voittanut kaksi ottelua peräkkäin. Kouvoilla ei ole varaa vastustajan aliarvioimiseen, eikä sarjatilanteen saa antaa vaikuttaa otteluun valmistautumisessa. Ensimmäinen kolmen voiton putki tekisi terää joukkueen itseluottamukselle, kun pudotuspelit ovat alkamassa. Kobrat, Kouvot ja BC Nokia ovat tasapisteissä sijoilla 5—7. Keskinäisten otteluiden vertailussa Kouvot lyö Nokian (voitot 2—2, korisuhde +6), mutta häviää Kobrille (voitot 2—2, korisuhde –15). Sarjaohjelman laatija saa taputtaa itselleen, sillä Kobrat kohtaa Nokian tänään perjantaina. Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola jatkaa viime otteluiden linjalla ja tekee päätöksen pelaavasta kokoonpanosta vasta viimeistelyharjoitusten jälkeen. Korisliigan pistetilaston kolmonen Steven Pledger ei ole mahtunut neljän amerikkalaispelaajan ryhmään kahdessa viime ottelussa, vaan hän on kannustanut joukkuetta vaihtopenkiltä oloasu yllään. Joukkue on viimeinen, mutta yksi vahvistuksista on ollut koko kauden ykkönen. Korihaiden Marcus Van on hallinnut sarjan levypallotilastoa. 201-senttinen ja 100-kiloinen Van kaapii otteluissa keskimäärin 10,9 kakkospalloa. Van on aiemmin voittanut levypallokuninkuuden Irlannissa ja Islannissa. Van loukkaantui pahanoloisesti marraskuun alussa kotiottelussa juuri levypallotilanteessa, mutta on pystynyt pelaamaan yhtä vaille kaikki Korihaiden ottelut. Levypallokamppailu on aina merkittävässä roolissa, ja lisämielenkiintoa illan matsiin tuo se fakta, että liigan levaritilaston kakkosena heiluu Kouvojen Rakeem Buckles (9,5). Kaksi viime kautta 1. divisioonassa pelannut Korihait on sarjanousijana voittanut vain yhden vierasottelun 17:stä. Tämä tapahtui kaksi ja puoli viikkoa sitten Pyynikin palloiluhallissa Tampereen Pyrinnön kustannuksella lukemin 67—71. Kotona Pohitullissa Haille on iskenyt päälle 11 tappion putki. Korihait on saanut valmistautua henkisesti jo pitkään liigakarsintaan, jossa se kohtaa Divari A:n finaalien häviäjän. Korihailla on kotietu ottelusarjassa, jossa pääsarjapaikan saa kahdella voitolla. Kouvot—Korihait, Korisliigaa tänään perjantaina kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

