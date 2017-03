Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pienryhmät yksi ratkaisu mieskuorojen laulajapulaan Korkea keski-ikä ja epävarmuus tulevaisuudesta. Tähän ongelmaan yrittää löytää ratkaisua moni mieskuoro. Suomen mieskuoroliiton toiminnanjohtaja Aino Herranen tuntee monta esimerkkiä kuoroista, jotka ovat onnistuneet keräämään riveihinsä uutta verta. Jotkut kuorot ovat järjestäneet pienimuotoisia kuorokouluja. Toiset ovat ideoineet nuoria isiä ajatellen isä-lapsimuskarin ja kuoroharjoitusten ajaksi lastenhoitoa. — Nuoria laulajia kiinnostavat usein pienryhmät. Ne voivat saada heidät sitoutumaan myös suuren kuoron toimintaan, Herranen huomauttaa. Esimerkiksi Porin Mies-Laululla on pääkuoron lisäksi nuorten kuoro Välimiehet ja seniorikuoro Vaarinlaulu. Joensuun mieskuorolla taas on pääkuoron ohella Poikamieslaulajat, Seniorit, lauluyhtye Pienet sievät ja Joensuun miessoittajat. Kun laulajarivit harvenevat, eräs selviytymiskeino on tehdä yhteistyötä muiden kuorojen kanssa. Näin on toimittu muun muassa Kouvolan seudulla. Kouvolan Mieskuoro täyttää tänä vuonna 110 vuotta ja Kuusankosken Mieslaulajat 70 vuotta. Yhteistyö, laulajien lainaaminen kokoonpanosta toiseen, on molemmille kuoroille tuttua. Kuusankosken Mieslaulajien 70-vuotisjuhlakonsertti soi Kuusankoskitalossa 25.3. kello 15. Kouvolan Mieskuoro esiintyy Kuusankosken kirkossa 26.3. kello 16 ja Valkealan kirkossa 2.4. kello 16. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

